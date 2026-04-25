Qui est vraiment John Ternus, le nouveau patron d'Apple ?

John Ternus s’apprête à prendre les rênes d'Apple, succédant à Tim Cook dans une transition majeure pour l’industrie technologique. Ingénieur de formation et figure clé de l’innovation matérielle du groupe, il incarne un recentrage stratégique sur le produit, à un moment où Apple doit relever de nouveaux défis, notamment dans l’intelligence artificielle et l’après-iPhone.

John Ternus, l’ingénieur discret à la tête d’Apple

Apple a officialisé lundi 20 avril 2026 l’une des transitions les plus attendues de l’industrie technologique : Tim Cook quittera son poste de directeur général le 1er septembre prochain pour prendre la tête du conseil d’administration en tant que président exécutif. Son successeur désigné est John Ternus, actuel vice-président senior de l’ingénierie matérielle. Un choix unanimement approuvé par le conseil d’administration, et qui n’a pas vraiment surpris les observateurs les plus attentifs de Cupertino.



À 50 ans, John Ternus est chez Apple depuis 2001. Il a rejoint l’entreprise à une époque charnière, celle où Steve Jobs était en train de réinventer la marque à la pomme. Son tout premier projet ? Travailler sur l’Apple Cinema Display, un moniteur en plastique transparent sans prétention, loin de la gloire des keynotes.

Avant cela, il avait obtenu un diplôme d’ingénieur mécanique à l’Université de Pennsylvanie (avec une mineure en psychologie), où il était un nageur universitaire remarqué, avant de passer quelques années chez Virtual Research Systems à concevoir des casques de réalité virtuelle précoces. Une expérience qui lui a forgé une sensibilité particulière à l’ergonomie et aux contraintes physiques des produits technologiques.



Sa montée en puissance au sein d’Apple a été progressive mais constante. Vice-président de l’ingénierie matérielle dès 2013, il prend en 2020 la responsabilité de l’iPhone, avant d’être promu SVP en janvier 2021, héritant d’un portefeuille colossal : iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods et Vision Pro. C’est sous sa direction que la transition des Mac vers les puces Apple Silicon a été menée avec une efficacité qui a bluffé toute l’industrie. Les MacBook Air et MacBook Pro ont été transformés en profondeur, les AirPods sont devenus une référence absolue dans l’audio grand public, et il a joué un rôle clé dans le développement de l’iPad, du premier modèle jusqu’aux accessoires comme l’Apple Pencil et le Magic Keyboard.



Derrière cette carrière sans faux pas apparent se cache un ingénieur obsessionnel du détail. Lors de son premier projet chez Apple, on l’a vu passer des nuits à compter au compte-fils les rainures de vis invisibles au dos du Cinema Display, se demandant « What the hell am I doing ? » avant de conclure que cette exigence extrême était justement ce qui rendait le travail « right ». Cette anecdote, qu’il a lui-même racontée lors de son discours de remise de diplômes à Penn en 2024, résume bien sa philosophie : le soin apporté au travail, même invisible, finit toujours par compter.Ternus est décrit par presque tous ceux qui l’ont côtoyé comme « a super nice guy » : collaboratif, accessible, capable d’inspirer une loyauté féroce tout en gardant les réunions focalisées. Il préfère souvent parler directement aux ingénieurs de terrain plutôt qu’à leurs managers. Il entretient une relation particulièrement fluide avec Craig Federighi, contrastant avec les traditionnelles tensions entre hardware et software. Pourtant, il n’hésite pas à se montrer décisif, parfois même tranchant, quand la situation l’exige - comme lors de l’épisode tendu autour d’un bug audio sur Vision Pro.



Il possède aussi un œil « cookien » pour la maîtrise des coûts, ce qui l’a parfois mis en conflit avec l’équipe design.Conservateur sur les nouvelles catégories de produits au début (il était réticent sur la voiture autonome, le HomePod ou même Vision Pro), il a su évoluer et voit aujourd’hui les appareils domestiques comme un axe majeur de croissance future. Les salariés d’Apple s’attendent d’ailleurs à ce qu’il soit un leader plus « décisif » que Tim Cook : là où ce dernier posait souvent des questions, Ternus, dit-on, « choisit ».

Homme discret, presque secret, Ternus reste très privé sur sa vie personnelle. On sait seulement qu’il est amateur de sports mécaniques : il pilote sa Porsche sur le circuit de Laguna Seca et organise parfois des sorties rallye tout-terrain avec des collègues. Un profil d’ingénieur de terrain devenu stratège, prêt à prendre les rênes d’Apple avec une feuille de route ambitieuse pour « changer le monde à nouveau ».

Les chantiers qui l’attendent

En tant que nouveau CEO, John Ternus aura plusieurs priorités majeures :

Réinventer la gamme de produits : après le succès du MacBook Neo, il devrait accélérer le renouvellement de la ligne Mac et explorer de nouveaux formats (notamment l’iPhone pliable attendu en 2026 ou 2027).

: après le succès du MacBook Neo, il devrait accélérer le renouvellement de la ligne Mac et explorer de nouveaux formats (notamment l’iPhone pliable attendu en 2026 ou 2027). Accélérer sur l’IA : avec la nouvelle version de Siri attendue dans iOS 27 et le partenariat avec Google Gemini, il devra faire d’Apple un acteur majeur de l’intelligence artificielle sans sacrifier la confidentialité.

: avec la nouvelle version de Siri attendue dans iOS 27 et le partenariat avec Google Gemini, il devra faire d’Apple un acteur majeur de l’intelligence artificielle sans sacrifier la confidentialité. Spatial computing : faire du Vision Pro (ou de son successeur comme les lunettes Apple Glass) un produit grand public et rentable reste l’un des plus gros défis.

: faire du Vision Pro (ou de son successeur comme les lunettes Apple Glass) un produit grand public et rentable reste l’un des plus gros défis. Maintenir la culture Apple : préserver l’exigence de qualité et les valeurs historiques tout en apportant un nouveau souffle.

Ternus est décrit en interne comme un dirigeant direct, capable de prendre des décisions tranchées là où Tim Cook privilégiait le consensus. Nous y voyons un signal fort : Apple remet le produit au centre de tout. Le défi qui l’attend est pourtant immense. L’entreprise accuse un retard visible sur l’intelligence artificielle, Siri peine à convaincre, et les marchés attendent un successeur à l’iPhone comme catégorie dominante. Tim Cook laisse une capitalisation de 4 000 milliards de dollars. À Ternus de la faire fructifier avec les outils qu’il connaît le mieux : l’ingénierie, le hardware et l’obsession du produit.