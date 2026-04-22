John Ternus veut changer le monde à nouveau avec une feuille de route incroyable

Lors d’une réunion interne avec les employés d’Apple organisée hier au Steve Jobs Theater d’Apple Park, John Ternus, futur PDG de la marque, a fait monter l’excitation en évoquant une « feuille de route incroyable » pour les années à venir. De quoi enthousiasmer les fans et les clients en général.

Un optimisme de circonstance

Voici les propos de Ternus, selon des informations rapportées par Mark Gurman de Bloomberg :

Je n’exagère pas en disant que c’est le moment le plus excitant pour créer des produits et des services chez Apple de toute ma carrière.

Apparaissant aux côtés de l’actuel CEO Tim Cook, le futur patron d’Apple s’est montré particulièrement optimiste sur l’intelligence artificielle :

L’IA va créer un potentiel presque illimité. Nous allons pouvoir débloquer des possibilités qui vont ouvrir des opportunités entièrement nouvelles pour nos produits et services, et je suis vraiment enthousiaste à l’idée de ce que cela va signifier pour nos utilisateurs.

Sans donner de détails concrets (comme d’habitude chez Apple), Ternus a ajouté avec assurance :

Nous sommes sur le point de changer le monde une fois de plus.

Design, confidentialité et environnement restent au cœur d’Apple

John Ternus a également tenu à rassurer les équipes : le design restera au centre de la philosophie d’Apple, tandis que l’entreprise continuera à s’engager fortement en faveur de la confidentialité des utilisateurs et de la responsabilité environnementale.

Tim Cook en pleine forme et toujours impliqué

Lors de la même réunion, Tim Cook a réitéré qu’il se portait bien :

Je suis en bonne santé. Mon énergie est élevée, et je prévois de rester dans ce rôle pendant très longtemps.

Il deviendra président exécutif (executive chairman) à compter du 1er septembre 2026, date à laquelle John Ternus prendra officiellement les fonctions de CEO. Cook continuera à s’impliquer activement, notamment dans les relations avec les décideurs politiques internationaux.

Qu’attendre des prochains produits Apple ?

Cette transition intervient à un moment stratégique : Tim Cook pilotera encore la WWDC 2026, tandis que John Ternus sera aux commandes pour la rentrée de septembre et le lancement très attendu de l’iPhone 18 Pro et surtout du premier iPhone Ultra (iPhone pliable).

Avec une feuille de route qualifiée d’« incroyable » et un accent fort sur l’IA, Apple semble prête à entrer dans une nouvelle ère passionnante sous la direction de John Ternus. Rappelons que nous attendons dans les prochains mois le premier MacBook tactile avec écran OLED, un iPad mini OLED, des lunettes AR et bien plus encore comme un iPhone Air 2 ou encore des AirPods Pro avec des capteurs supplémentaires.

Les fans d’Apple ont de quoi être impatients : la continuité est assurée, tout en ouvrant la porte à de nouvelles innovations majeures.