Malgré un succès mitigé, Apple va lancer l’iPhone Air 2

iphone 18 air iconSi certains pensaient le contraire, en raison d'un accueil commercial très mitigé, Apple ne compte pas abandonner sa nouvelle gamme « iPhone Air ». Selon le leaker « Fixed Focus Digital », la firme va poursuivre le cycle de développement et sortira au minimum une deuxième génération d’iPhone Air (iPhone Air 2), même si les ventes du modèle actuel restent faibles

L’iPhone 18 : un design presque identique

Dans le même temps, le leaker indique que l’iPhone 18 standard (non-Pro) subira très peu de modifications extérieures. Seules de légères ajustements de dimensions seraient envisagés, et un ou deux coloris. Le design restera donc très proche de celui de l’iPhone 17. Cela confirme l’idée que l’iPhone 18 sera une mise à jour incrémentale, centrée principalement sur l’intérieur :

  • Puce A20
  • 12 Go de RAM
  • Caméra frontale de 24 mégapixels
  • Bouton Camera Control simplifié
keynote apple wow dropping iphone air 2

Pourquoi Apple persiste avec l’iPhone Air 2 ?

L’iPhone Air, lancé en septembre 2025, a connu des ventes très inférieures aux attentes, notamment depuis le début de l'année 2026. Plusieurs analystes (KeyBanc, Ming-Chi Kuo) ont rapporté une demande « quasiment nulle », entraînant une réduction massive de la production (plus de 80 %). Luxshare et Foxconn ont déjà arrêté ou fortement réduit leur production.

Malgré cela, Apple semble déterminé à donner au moins deux générations à ce modèle, comme cela avait été le cas pour l’iPhone 12 mini, l’iPhone 13 mini, l’iPhone 14 Plus et l’iPhone 15 Plus.

Selon The Information, Apple travaillerait déjà sur une refonte de l’iPhone Air 2 pour corriger ses principaux points faibles :

  • Ajout d’un deuxième capteur photo à l’arrière (potentiellement un ultra grand-angle 48 Mpx)
  • Refroidissement par chambre à vapeur
  • Augmentation de la capacité de la batterie
  • Module Face ID plus fin
  • Puce A20 + puce C2
  • Et même un poids encore réduit (ce qui est son point fort)

Un calendrier de sortie modifié

Apple devrait rompre avec son traditionnel cycle de septembre. Selon les dernières rumeurs :

  • Automne 2026 : iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Ultra (pliable)
  • Printemps 2027 : iPhone 18 standard, iPhone 18e et iPhone Air 2

Cette stratégie vise à mieux répartir les ressources de production et à maximiser les revenus des modèles premium. Rappelons que l'iPhone Air est actuellement en mega promotion sur Amazon.

2 réactions

Chocolatine - iPhone

@Maybeme
Je suis d’accord.
Juste le son qui est pourrie tout le reste j’adore et moi je trouve qu’il tient longtemps et la photo moi ça me suffit

08/04/2026 à 20h27

Maybeme - iPhone premium

On s’en branle de la photo, à part les youtubeurs qui pleurent tout le monde s’en fous le capteur du Air suffit a 99% dès gens. C’est surtout un deuxième haut parleur qui manque. Le premier Air est un super téléphone je trouve, rien de spécial à rajouter perso

08/04/2026 à 19h48

Donnez votre avis
Cliquez pour commenter
Vous aimerez peut-être

Suivez-nous avec notre app iSoft
Articles populaires
Les derniers articles