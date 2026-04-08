Malgré un succès mitigé, Apple va lancer l’iPhone Air 2

Si certains pensaient le contraire, en raison d'un accueil commercial très mitigé, Apple ne compte pas abandonner sa nouvelle gamme « iPhone Air ». Selon le leaker « Fixed Focus Digital », la firme va poursuivre le cycle de développement et sortira au minimum une deuxième génération d’iPhone Air (iPhone Air 2), même si les ventes du modèle actuel restent faibles

L’iPhone 18 : un design presque identique

Dans le même temps, le leaker indique que l’iPhone 18 standard (non-Pro) subira très peu de modifications extérieures. Seules de légères ajustements de dimensions seraient envisagés, et un ou deux coloris. Le design restera donc très proche de celui de l’iPhone 17. Cela confirme l’idée que l’iPhone 18 sera une mise à jour incrémentale, centrée principalement sur l’intérieur :

Puce A20

12 Go de RAM

Caméra frontale de 24 mégapixels

Bouton Camera Control simplifié

Pourquoi Apple persiste avec l’iPhone Air 2 ?

L’iPhone Air, lancé en septembre 2025, a connu des ventes très inférieures aux attentes, notamment depuis le début de l'année 2026. Plusieurs analystes (KeyBanc, Ming-Chi Kuo) ont rapporté une demande « quasiment nulle », entraînant une réduction massive de la production (plus de 80 %). Luxshare et Foxconn ont déjà arrêté ou fortement réduit leur production.



Malgré cela, Apple semble déterminé à donner au moins deux générations à ce modèle, comme cela avait été le cas pour l’iPhone 12 mini, l’iPhone 13 mini, l’iPhone 14 Plus et l’iPhone 15 Plus.



Selon The Information, Apple travaillerait déjà sur une refonte de l’iPhone Air 2 pour corriger ses principaux points faibles :

Ajout d’un deuxième capteur photo à l’arrière (potentiellement un ultra grand-angle 48 Mpx)

Refroidissement par chambre à vapeur

Augmentation de la capacité de la batterie

Module Face ID plus fin

Puce A20 + puce C2

Et même un poids encore réduit (ce qui est son point fort)

Un calendrier de sortie modifié

Apple devrait rompre avec son traditionnel cycle de septembre. Selon les dernières rumeurs :

Automne 2026 : iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Ultra (pliable)

Printemps 2027 : iPhone 18 standard, iPhone 18e et iPhone Air 2

Cette stratégie vise à mieux répartir les ressources de production et à maximiser les revenus des modèles premium. Rappelons que l'iPhone Air est actuellement en mega promotion sur Amazon.