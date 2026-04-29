Lovable lance une application iPhone malgré la guerre d’Apple contre le vibe coding

Lovable arrive sur iOS avec une promesse ambitieuse : créer des applications simplement en décrivant son idée depuis une application sur son iPhone. Le fameux vibe coding qui gagne du terrain mois après mois.

Lovable veut démocratiser le vibe coding sur iOS

Construire une application sans écrire une seule ligne de code, directement depuis son iPhone : c’est désormais possible avec Lovable. La plateforme de vibe coding vient de lancer son application mobile sur iOS et Android, permettant à ses utilisateurs de créer des web apps en langage naturel depuis n’importe où.



Le timing ne manque pas d’ironie. Depuis le début de l’année, Apple mène une offensive discrète mais réelle contre les outils de développement assisté par IA sur son App Store. En mars, la firme a bloqué plusieurs apps du même style, invoquant la règle 2.5.2 de ses directives, qui interdit aux applications de télécharger ou d’exécuter du code susceptible de modifier leur comportement après validation.



Fin mars, c’est l’application Anything qui a été purement et simplement retirée de la boutique, malgré une tentative de compromis de ses développeurs. Le message d’Apple était clair : les apps capables de générer et d’exécuter du code à la volée, en dehors de toute révision, ne sont pas les bienvenues.

Lovable semble avoir su naviguer dans ce contexte tendu. Son application est bien disponible sur l’App Store et permet de créer des mini apps avec quelques phrases. L'application est principalement en anglais mais gère très bien le français d'après nos tests.



Côté fonctionnalités, l’app permet aussi de démarrer un projet sur ordinateur et de le poursuivre depuis le canapé ou les transports sur son iPhone. On peut soumettre des prompts vocaux ou textuels, les mettre en file d’attente, et laisser l’agent travailler de façon autonome pendant qu’on fait autre chose. Une notification prévient quand le résultat est prêt à être consulté.



L’application Lovable est disponible gratuitement sur l’App Store. À vous de la tester et de vous faire un premier avis après quelques heures d’utilisation. Ce n’est pas encore parfait, mais il reste impressionnant de voir à quel point on peut maintenant créer et structurer du contenu à partir d’une ou deux simples phrases sur une application iPhone.

Télécharger l'app gratuite Lovable: Build With AI