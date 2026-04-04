Éjectée de l’App Store par Apple pour non-respect de ses règles, l’app de “vibe coding” Anything a trouvé un détour inattendu via iMessage… avant de faire un retour éclair, révélant les tensions croissantes autour des apps générées par IA.

Anything : virée de l’App Store, l’app de vibe coding revient via iMessage

Apple a supprimé Anything de l’App Store le 26 mars 2026. L’application, qui permettait de générer des apps iOS complètes à partir d’une simple description en langage naturel, violait la Guideline 2.5.2 : interdiction formelle d’exécuter du code dynamique non soumis à la revue d’Apple. Le genre de règle que l’on n’applique pas forcément à toutes les apps de la même façon, mais que la firme de Cupertino a cette fois brandi sans ménagement.

La riposte de l’équipe fondée par Dhruv Amin n’a pas tardé. Le 2 avril, le compte officiel publiait une vidéo de 22 secondes devenue virale : Anything avait migré dans iMessage. L’utilisateur texte au bot « une app de fitness », l’IA demande quelques précisions, et l’app apparaît. Le message sous-jacent était cinglant "bonne chance pour bloquer iMessage sans casser votre propre messagerie, Apple".

Difficile de dire si cela a pesé dans la balance, mais dès le lendemain, Anything annonçait son retour sur l’App Store, avec à la clé un hackathon doté de 5 000 dollars pour marquer l’occasion. Apple semble donc avoir fait marche arrière, au moins temporairement.

Ce feuilleton soulève une vraie question de fond. Le vibe coding, c’est-à-dire la génération d’apps par IA sans une seule ligne de code écrite à la main, s’est installé en quelques mois comme l’une des tendances les plus disruptives du secteur. Anything, Replit, Vibecode : ces outils permettent à n’importe qui de créer une app fonctionnelle en minutes. Apple avait déjà bloqué les mises à jour de Replit et Vibecode plus tôt en mars avant de viser directement Anything.

Le problème n’est pas anodin pour Apple. Son App Store repose sur un contrôle minutieux de chaque app soumise, et sur une commission de 30 %. Des millions d’apps générées dynamiquement par IA, sans revue sérieuse, remettent en cause l’ensemble du modèle. La sécurité, l’argument officiel, n’est donc pas séparable de l’enjeu commercial.



Reste que la démonstration par iMessage a montré quelque chose d’important : les gatekeepers ont des limites. Et dans la guerre du vibe coding, les développeurs ont visiblement encore de l’inventivité en réserve.

BREAKING: Apple is scared of vibe coding



they removed Anything from the App Store so we moved app building to iMessage



good luck removing this one, Apple pic.twitter.com/QrZ2oRk6ha — Anything (@anything) April 2, 2026

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