Apple va maintenir le prix de l’iPhone 18 malgré l’explosion des coûts de la mémoire

Malgré les pénuries de RAM qui devraient frapper les fabricants de smartphones en 2026 (surtout à cause de la demande énorme des serveurs IA), Apple semble bien décidé à ne pas augmenter le prix de base de l’iPhone 18. C’est ce qu’affirme l’analyste Ming-Chi Kuo, qui est toujours très bien renseigné au sujet de la firme de Cupertino.

Un prix de la RAM en forte hausse

Le problème vient des prix de la mémoire (DRAM pour la RAM et NAND pour le stockage) qui ont déjà grimpé de 10 à 25 % par rapport à l’année dernière. Les fondeurs préfèrent réserver leur production la plus avancée aux puces pour l’IA plutôt qu’aux smartphones, le volume étant nettement plus avantageux. Apple négocie ces tarifs tous les trimestres avec ses fournisseurs, et une nouvelle hausse est attendue au deuxième trimestre 2026, dans la même lignée que celle déjà observée.

Ça va forcément peser sur les marges brutes des iPhone. Mais Apple a un avantage énorme : contrairement à beaucoup de concurrents qui galèrent à obtenir des stocks même en payant plus cher, Apple a déjà sécurisé ses approvisionnements grâce à des accords de long terme. Kuo le dit très clairement :

Pour la plupart des marques non-IA, même si elles sont prêtes à payer plus, il n’y a aucune garantie d’avoir les puces. Le fait qu’Apple arrive à verrouiller ça montre à quel point ils ont du poids.

La stratégie d’Apple est assez classique dans ce genre de situation : absorber une partie des hausses maintenant, maintenir la production, profiter du chaos pour prendre des parts de marché aux concurrents qui luttent, et se rattraper ensuite grâce aux revenus des services (Apple Music, iCloud, App Store, etc.).



Apple a déjà fait ça par le passé. L’iPhone 17 de base est resté à 799 $ (969 €) sans augmentation, même si les modèles Pro ont pris 100 € de plus (justifié en grande partie à cause du passage à 256 Go de stockage minimum).



Notre ami Kuo pense qu’Apple va faire le maximum pour éviter les hausses de prix, et il prévoit spécifiquement que le prix de départ des iPhone 18 restera identique à celui des modèles précédents. On en saura peut-être plus lors de la conférence de résultats du 30 janvier (qui couvrira le trimestre octobre-décembre 2025).



D’autres marques risquent d’être moins chanceuses : beaucoup vont devoir augmenter leurs prix, baisser les specs ou les deux. Samsung le fait déjà sur ses PC par exemple. Apple, grâce à sa trésorerie, ses relations fournisseurs ultra-solides et son écosystème de services, a plus de marge de manœuvre que la plupart.Bref, si tu attends l’iPhone 18 l’année prochaine, bonne nouvelle : le modèle d’entrée de gamme devrait rester plutôt accessible au lancement. Quant aux versions Pro, on n'imagine mal qu'elles verront leur prix grimper, le ticket étant déjà très haut et l'arrivée de l'iPhone Fold à plus de 2 000 euros devrait permettre à Apple de soigner sa marge.