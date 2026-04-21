Tim Cook : « Je suis en bonne santé et je reste chez Apple pour longtemps »

Tim Cook a rassuré les employés d’Apple : il est en pleine forme et compte rester très impliqué dans l’entreprise en tant que président exécutif (executive chairman), même après avoir cédé sa place de CEO à John Ternus.

Pour éviter toute controverse

Lors d’une réunion interne (all-hands meeting) rapportée par Bloomberg, Tim Cook a déclaré :

Je suis en bonne santé. Mon énergie est élevée, et je prévois de rester dans ce rôle pendant très longtemps.

Il a ajouté qu’il soutiendra pleinement John Ternus, l’actuel responsable de l’ingénierie hardware, lorsqu’il prendra les rênes en tant que nouveau PDG. « Je continuerai à apporter mes connaissances et mon expérience chaque fois que ce sera nécessaire. Apple restera ma priorité absolue. C’est au cœur de qui je suis, et je ne l’imagine pas autrement. »

Une succession bien préparée

Apple a officialisé hier la transition historique : Tim Cook, qui dirige l’entreprise depuis 2011, quittera officiellement ses fonctions de CEO le 1er septembre 2026. Il deviendra alors président exécutif du conseil d’administration, un rôle dans lequel il continuera à s’impliquer, notamment dans les relations avec les décideurs politiques du monde entier et le renforcement des partenariats internationaux d’Apple.

Interrogé sur le moment choisi pour cette passation de pouvoir, Tim Cook a expliqué que c’était le bon timing :

Apple se porte extrêmement bien, notre gamme de produits est incroyable, et John Ternus est parfaitement prêt à prendre le relais. Ces trois éléments se sont alignés maintenant.

Cook restera aux commandes jusqu’au 1er septembre 2026, ce qui lui permettra d’accompagner Apple lors de la WWDC 2026. John Ternus prendra ensuite la direction effective de l’entreprise.

Quelles conséquences pour les prochains iPhone ?

Cette transition se déroulera juste avant le lancement très attendu des nouveaux modèles de 2026. Tim Cook sera encore aux manettes pour la présentation de l’iPhone 18 Pro et de l’iPhone Ultra (le premier iPhone pliable d’Apple), mais c’est John Ternus qui pilotera l’entreprise au moment de leur commercialisation.

Les fans d’Apple peuvent donc être rassurés : la continuité semble assurée, avec un Tim Cook en pleine forme qui reste dans l’ombre pour guider la société qu’il a contribué à transformer en géant mondial.