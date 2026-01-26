Apple reste l’entreprise la plus admirée au monde pour la 19e année consécutive

Apple conserve une nouvelle fois la première place du classement annuel Fortune des entreprises les plus admirées au monde, pour la 19ᵉ année d’affilée, un record. Ce classement, réalisé en partenariat avec Korn Ferry, repose sur l’avis d’environ 3 000 cadres dirigeants, directeurs et analystes. Il commence avec une liste initiale d’environ 1 500 entreprises, réduite à 685 sociétés regroupées par secteur.

Apple c'est du solide

Les dirigeants évaluent les entreprises de leur propre industrie selon neuf critères clés, tandis que le classement général « All-Stars » permet de voter pour les dix entreprises les plus admirées, tous secteurs confondus.



Apple domine non seulement le classement mondial, mais reste aussi numéro 1 dans la catégorie ordinateurs/informatique, une position qu’elle occupe depuis 16 des 17 dernières années.



Malgré les débats actuels autour de l’intelligence artificielle et la concurrence accrue des autres géants technologiques, les répondants ont une nouvelle fois salué Apple pour son excellente gestion des talents, des capitaux et des chaînes d’approvisionnement, au même niveau que sa capacité d’innovation.

Top 10 des entreprises les plus admirées au monde en 2026 :

Apple Microsoft Amazon NVIDIA (nouvelle entrée remarquée dans le top 4 cette année) JPMorgan Chase Berkshire Hathaway Costco Wholesale Alphabet Walmart American Express

Apple maintient donc sa suprématie face à une concurrence toujours plus intense, notamment de la part de Microsoft et Amazon qui complètent régulièrement le podium depuis sept ans. Parmi les sorties notables du Top 50 cette année : Target, PepsiCo, Novo Nordisk et Adobe. Ce dernier est d'ailleurs désormais attaqué de front par la suite Creative Studio d'Apple, une suite logicielle pour les créatifs sur Mac et iPad.



Cette longévité exceptionnelle au sommet confirme la réputation exceptionnelle d’Apple pour l’excellence dans de nombreux domaines, même dans un paysage technologique en pleine mutation.