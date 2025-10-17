Apple reste la marque la plus valorisée au monde en 2025

Pour la 13e année consécutive, Apple conserve sa position de marque la plus valorisée au monde dans le classement 2025 des meilleures marques mondiales d’Interbrand, avec une valeur de marque estimée à 470,9 milliards de dollars. Il s'agit d'un comparatif décorrélé des valeurs boursières.

Une habitude !

Le rapport annuel d’Interbrand évalue les 100 plus grandes entreprises mondiales en fonction de leurs performances financières, de l’influence de la marque sur les décisions d’achat des consommateurs et de leur compétitivité globale. La valeur totale des marques des 100 entreprises a augmenté de 4,4 % par rapport à l’année précédente, atteignant 3,6 trillions de dollars.

Apple, qui a intégré le top 25 d’Interbrand en 2008 et atteint la première place en 2013, a vu sa valeur de marque diminuer de 4 % par rapport à l’année dernière, mais maintient une avance confortable sur Microsoft, qui a progressé de 10 % à 388,5 milliards de dollars. Amazon (319,9 milliards de dollars), Google (317,1 milliards de dollars) et Samsung (90,5 milliards de dollars) complètent le top 5.



Le rapport a mis en lumière la montée spectaculaire de Nvidia, fabricant de puces pour l’IA, avec une augmentation de 116 % de sa valeur de marque à 43,2 milliards de dollars, passant de la 36e à la 15e place — la plus forte progression annuelle de l’histoire d’Interbrand. Instagram a intégré le top 10 pour la première fois avec une hausse de 27 % de sa valeur, tandis que Nike a chuté de la 14e à la 23e place après une perte de 26 % de sa valorisation. Tesla a reculé de 13 places au 25e rang, avec une baisse de 35 %.



Un honneur de plus pour la Pomme, mais aussi pour Tim Cook. Malgré les critiques, le successeur de Steve Jobs a propulsé Apple au sommet depuis sa prise de pouvoir en 2011.