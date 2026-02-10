L’autorité britannique de la concurrence a obtenu des engagements majeurs d’Apple et Google pour améliorer la transparence et l’équité de leurs boutiques d’applications. Ces mesures entrent en vigueur le 1ᵉʳ avril 2026.

Apple et Google s’engagent pour des pratiques plus équitables au Royaume-Uni

La Competition and Markets Authority (CMA) a annoncé ce lundi avoir sécurisé une série d’engagements concrets de la part d’Apple et Google. Ces changements visent à offrir plus de transparence aux milliers de développeurs britanniques qui dépendent des App Store et Play Store pour servir leurs clients.



Ces engagements font suite à la désignation des deux géants technologiques comme détenteurs d’un “statut de marché stratégique” en octobre dernier. La CMA avait alors constaté qu’Apple et Google contrôlaient entre 90 et 100 % des appareils mobiles au Royaume-Uni, créant un duopole de fait.

Les nouvelles règles imposent à Apple et Google d’examiner et de classer les applications de manière équitable, objective et transparente. Les deux entreprises devront également protéger les données des développeurs collectées lors du processus d’examen et s’abstenir de les utiliser de manière déloyale. Aucune discrimination ne sera tolérée envers les applications concurrentes à leurs propres services.



Pour Apple spécifiquement, la CMA a obtenu des engagements supplémentaires concernant l’interopérabilité d’iOS. La firme de Cupertino devra faciliter l’accès des développeurs aux fonctionnalités de son système d’exploitation mobile, leur permettant ainsi de créer des produits plus innovants et potentiellement concurrencer les services natifs d’Apple. Exactement comme en Europe avec le DMA.



Ces mesures seront soumises à une consultation publique jusqu’au 3 mars prochain. L’autorité britannique surveillera étroitement leur mise en œuvre et n’hésitera pas à imposer des exigences formelles en cas de non-respect. D’autres changements devraient suivre dans les mois à venir, notamment concernant Apple Wallet et le secteur des technologies financières.