Apple s’offre Kuzu et renforce son infrastructure IA

Apple continue de renforcer discrètement ses fondations technologiques. Avec le rachat de Kuzu, spécialiste des bases de données graphe, la firme de Cupertino mise sur une gestion des données plus intelligente et plus respectueuse de la vie privée pour soutenir ses futures ambitions en intelligence artificielle.

Apple rachète Kuzu : un nouveau moteur pour ses services

Le mercredi 11 mars 2026, l'actualité technologique a été marquée par l'annonce du rachat de Kuzu par Apple. Cette acquisition, révélée par des documents réglementaires européens, montre la volonté d'Apple de renforcer ses infrastructures internes avec des technologies de gestion de données de nouvelle génération.

Une technologie de liens complexes

Kuzu est une entreprise spécialisée dans les bases de données "graphe". Contrairement aux systèmes classiques qui rangent les données dans des cases isolées, la technologie de Kuzu est conçue pour comprendre et analyser les relations entre les informations. C'est un outil idéal pour traiter des réseaux complexes d'utilisateurs, de fichiers ou de préférences personnelles de manière ultra-rapide.

Un atout pour l'intelligence artificielle

L'intérêt d'Apple pour Kuzu réside principalement dans l'amélioration de ses services intelligents. En intégrant ce système, Apple peut rendre Siri ou ses suggestions de recherche beaucoup plus pertinents. La force de Kuzu est de pouvoir fonctionner directement sur l'iPhone ou le Mac, ce qui permet de traiter les données sans les envoyer sur un serveur, garantissant ainsi une meilleure protection de la vie privée.

Une stratégie de discrétion

Cette acquisition a été conclue en toute discrétion il y a plusieurs mois, avant d’être officialisée aujourd’hui. Elle s’inscrit dans une stratégie d’« acqui-hire » : Apple met la main à la fois sur une équipe d’ingénieurs hautement qualifiés et sur une technologie déjà opérationnelle. Si le montant de l’opération n’a pas été dévoilé, ce rachat illustre clairement la volonté de la firme d’investir en profondeur dans les bases technologiques de ses futurs produits.