Tim Cook dément les rumeurs de retraite et reste fidèle à Apple

Lors d’une interview récente, Tim Cook a de nouveau réfuté les rumeurs évoquant un départ à la retraite imminent, ou même à moyen terme. À bientôt 66 ans, il s'en approche tout de même.

Tim Cook balaie les rumeurs de retraite : “Je ne peux pas imaginer ma vie sans Apple”

À l’occasion du 50e anniversaire d’Apple, Tim Cook a accordé une interview à l’émission américaine Good Morning America, sur ABC. L’occasion pour le PDG de la firme de Cupertino de s’exprimer sur plusieurs sujets brûlants, dont celui qui agite la presse tech depuis des mois, son éventuel départ à la retraite.

Interrogé directement par le présentateur Michael Strahan sur les spéculations le concernant, Cook a été catégorique. “Non, je n’ai pas dit ça. Je n’ai jamais dit ça, c’est une rumeur qui circule”, a-t-il déclaré, avant d’ajouter ne pas pouvoir imaginer sa vie sans Apple. Une sortie franche, qui tranche avec les habituelles réponses en demi-teinte du dirigeant sur ce sujet.

Ces rumeurs avaient pourtant trouvé un écho considérable. En novembre dernier, le Financial Times affirmait qu’Apple intensifiait sa planification pour une transition de direction, avec John Ternus, vice-président senior en charge de l’ingénierie matérielle, comme successeur pressenti. Mark Gurman, de Bloomberg, avait pour sa part tempéré ces informations, estimant qu’un départ imminent lui semblait peu probable.

Le contexte n’est pas anodin. Cook, qui a fêté ses 65 ans l’an dernier, dirige Apple depuis 2011. L’entreprise traverse par ailleurs une période de turbulences au sommet : le départ de Jeff Williams, ancien directeur des opérations longtemps considéré comme l’héritier naturel, suivi de celui du responsable de l’intelligence artificielle John Giannandrea, du directeur juridique Kate Adams et du designer Alan Dye, ont alimenté les interrogations sur la stabilité du leadership.



À 65 ans et après quinze ans à la tête de l’entreprise la plus valorisée au monde, Tim Cook n’a visiblement pas encore dit son dernier mot.