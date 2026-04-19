Stan Ng, VP marketing chez Apple, prend sa retraite après 31 ans au sein de l’entreprise

Stan Ng, vice-président du marketing produit en charge de l’Apple Watch, des AirPods, de la santé et des produits Home, a officiellement quitté Apple après plus de trois décennies de carrière. Il avait été mis sur le devant de la scène pour son travail sur l’iPod.

Un départ prévisible

Ne a annoncé son départ jeudi sur LinkedIn, en publiant une photo du lever de soleil sur Apple Park. « Après 31 ans chez Apple, aujourd’hui était mon dernier jour. Ce fut une joie de travailler ici et j’ai vraiment aimé ce que je faisais », a-t-il écrit.

Stan Ng avait rejoint Apple en 1995 en tant qu’ingénieur systèmes senior, bien avant le retour de Steve Jobs. Il est ensuite passé à des rôles produits sur Mac, puis est devenu l’un des acteurs clés du marketing de l’iPod original. Il est notamment apparu dans plusieurs vidéos de lancement, dont celle de l’iPod touch en 2007. Au fil des années, il a supervisé le marketing de l’iPhone, de l’Apple Watch, avant de prendre également en charge les produits Home en 2021.

Erik Treski, responsable mondial du marketing produit pour les AirPods et les produits Home, reprendra une partie de ses responsabilités. La répartition du reste de ses attributions n’a pas encore été précisée.

Ce départ s’inscrit dans une vague de départs de cadres supérieurs qui s’est accélérée ces derniers mois chez Apple. Parmi eux : John Giannandrea (responsable de l’intelligence artificielle), Jeff Williams (ancien COO), Alan Dye (design), Lisa Jackson (affaires environnementales et gouvernementales) et Katherine Adams (conseillère juridique générale), qui quittera l’entreprise plus tard en 2026.

Stan Ng est par ailleurs le troisième dirigeant étroitement lié aux initiatives santé et fitness d’Apple à partir en peu de temps, après Jeff Williams et Jay Blahnik (Fitness+).