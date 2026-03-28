Apple recrute une responsable de Google Shopping pour piloter sa stratégie marketing en IA

Apple renforce son équipe IA en nommant Lilian Rincon, ancienne vice-présidente chez Google, au poste de vice-présidente du marketing produit pour l’intelligence artificielle. Cette embauche stratégique intervient alors que l’entreprise prépare un important virage pour son assistant Siri avec iOS 27.

Une experte reconnue de l’IA et des produits consommateurs

Avant de rejoindre Apple, Lilian Rincon occupait le poste de vice-présidente des produits pour Google Shopping, où elle dirigeait l’organisation produit mondiale en charge des expériences d’achat destinées aux consommateurs. Elle avait auparavant exercé des fonctions de directrice de la gestion de produits au sein de la division Google Shopping et contribué au développement de Google Assistant. Elle a rejoint Google en 2017 et possède également une solide expérience chez Microsoft et Skype. Rien que ça !

Chez Apple, Rincon sera responsable du marketing produit et de la gestion de produits pour l’ensemble des plateformes d’intelligence artificielle de l’entreprise, dont Apple Intelligence et Siri. Elle rapportera directement à Greg Joswiak, senior vice-président du marketing mondial chez Apple.

Un recrutement clé au moment où Apple accélère sur l’IA

Ce recrutement arrive à un moment critique pour Apple, souvent perçu comme en retard sur ses concurrents en matière d’intelligence artificielle. Les retards dans le déploiement des fonctionnalités d’Apple Intelligence et le nombre limité de fonctionnalités IA disponibles sur iOS, macOS et iPadOS par rapport à Android et Windows ont suscité des critiques.



Avec iOS 27, Apple prévoit une refonte majeure de Siri. Les utilisateurs découvriront la version plus intelligente de Siri annoncée lors de la keynote WWDC 2024, ainsi qu’une version complète de chatbot capable de rivaliser avec Claude, Gemini et ChatGPT.



Les premiers aperçus des nouvelles fonctionnalités IA qu’Apple prépare seront dévoilés lors de la Worldwide Developers Conference - WWDC 2026, qui débutera le lundi 8 juin 2026. L'occasion de tester la première bêta d'iOS 27.



Cette nomination souligne la détermination d’Apple à rattraper son retard en IA et à offrir une expérience utilisateur plus intelligente et plus compétitive avec ses assistants vocaux et chatbots.