RidePods : un jeu de course à piloter avec ses AirPods !

RidePods, un nouveau jeu disponible sur l'App Store, transforme les AirPods en manettes, se présentant comme le premier jeu contrôlé par des écouteurs. Les joueurs pilotent en inclinant la tête à gauche ou à droite pour diriger et éviter les voitures, en utilisant les capteurs de mouvement intégrés aux AirPods.

RidePods exploite les capteurs des AirPods

Ce jeu sans les mains fonctionne comme un « endless runner », la moto avançant automatiquement tandis que les joueurs se concentrent sur la direction et l’évitement du trafic pour obtenir le meilleur score. Les écouteurs compatibles incluent les AirPods Pro, Pro 2, Pro 3, les AirPods 3 et les AirPods Max, tous équipés de capteurs de mouvement.



RidePods exploite l’accéléromètre et le gyroscope utilisés pour l’audio spatial. Le développeur Ali Tanis a rétro-ingénié la fonctionnalité d’audio spatial, en détournant les données de mouvement des écouteurs — généralement utilisées pour le suivi de la condition physique — via une API pour créer cette expérience de jeu unique.

Il y a quelques semaines, alors que j’écoutais de la musique et développais une application avec mes AirPods, j’ai remarqué leur fonctionnalité d’audio spatial. Je me suis demandé ce qu’on pouvait faire d’autre avec de la rétro-ingénierie, y compris la possibilité d’utiliser les AirPods comme contrôleur de mouvement. J’ai créé le premier jeu au monde contrôlé par des AirPods, qui utilise un moteur piloté par les mouvements de la tête. En fait, ce ne sont pas seulement les AirPods, c’est un jeu qui utilise un casque comme contrôleur de mouvement. Et aujourd’hui, il a été approuvé sur l’App Store. Qui sait, peut-être que l’ère de l’Arcade AirPods a commencé ? :)

Ce n'est clairement pas le jeu de l'année, il est ni beau ni profond, mais c'est une idée originale de l'utilisation des AirPods d'Apple.



Vous avez des idées de jeu plus adapté à ce type de contrôle ?

Télécharger le jeu gratuit RidePods