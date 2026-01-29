Tony Fadell (père de l'iPod) tacle le marketing d'Apple Intelligence et l'échec de l'Apple Car

Quand le créateur de l'iPod et fondateur de Nest prend la parole, il ne fait généralement pas dans la langue de bois. Dans une récente interview accordée au podcast Newcomer, Tony Fadell a livré une analyse sans filtre sur la direction actuelle d'Apple. De la stratégie marketing d'Apple Intelligence qu'il juge décevante aux raisons techniques derrière les futurs produits de Jony Ive avec OpenAI, en passant par le fiasco de l'Apple Car, l'ingénieur nous offre une véritable masterclass de critique tech.

"C'est du bullshit" : Une critique sévère du marketing IA

Tony Fadell est connu pour avoir travaillé étroitement avec Steve Jobs à une époque où la devise d'Apple était "under-promise and over-deliver" (promettre moins, délivrer plus). Aujourd'hui, il estime que la firme s'est éloignée de ce principe fondamental, notamment avec le lancement d'Apple Intelligence.

Lorsqu'il a vu les publicités vantant des "MacBooks conçus pour l'IA" ou des "téléphones IA", sa réaction a été épidermique. "J'étais prêt à tweeter quelque chose de vraiment méchant", confie-t-il, avant de se retenir par respect pour l'entreprise qui, selon lui, n'avait "jamais fait de marketing bullshit auparavant". Pour Fadell, coller l'étiquette IA partout est une exagération marketing qui ne correspond pas à l'ADN d'Apple. Il espère désormais que la marque retrouvera sa "religion" originelle : surprendre par le produit plutôt que par les slogans.

Pourquoi Jony Ive et OpenAI créeraient un "stylo" ou un badge ?

L'une des parties les plus fascinantes de l'interview concerne les rumeurs sur le futur matériel développé par Sam Altman (OpenAI) et Jony Ive. Alors que beaucoup spéculent sur le design, Fadell apporte un éclairage technique crucial sur la raison d'être d'un tel appareil.

Selon lui, si Jony Ive travaille sur un stylo, des lunettes ou un badge (à l'image du Humane Ai Pin qu'il juge par ailleurs inutile), ce n'est pas pour remplacer l'iPhone, mais pour contourner ses restrictions.

Fadell explique que pour qu'une IA soit vraiment contextuelle et proactive, elle a besoin d'un accès constant à vos données : ce que vous voyez, ce que vous entendez, où vous êtes. Or, Apple verrouille ces capteurs sur l'iPhone pour protéger votre vie privée. Une application tierce ne peut pas tout écouter en permanence.

La solution pour OpenAI ? Créer son propre matériel. "Ils ont besoin de tous les capteurs", analyse Fadell. En lançant un périphérique externe (comme un stylo connecté bourré de micros et caméras), OpenAI pourrait "aspirer tout votre contexte" sans avoir à demander la permission à iOS à chaque instant. C'est une vision aussi ingénieuse qu'inquiétante pour la confidentialité, un domaine où les fondateurs de la tech (comme ceux de Google ou Facebook) ont souvent des regrets tardifs une fois devenus parents.

L'Apple Car aurait dû être la "nouvelle Coccinelle"

Enfin, Tony Fadell est revenu sur l'abandon du projet Titan, l'Apple Car. Il révèle qu'en 2008, il se promenait avec Steve Jobs sur le campus en discutant de mobilité. La vision de Jobs n'était pas de créer une SUV de luxe autonome, mais de réinventer la "voiture du peuple", inspirée de la philosophie de la Volkswagen Coccinelle originale.

"Quelle est la voiture du peuple de nouvelle génération ? Qu'est-ce qui va être utilisé dans les villes ?", se demandaient-ils. Pour Fadell, Apple a échoué en essayant de concurrencer les constructeurs classiques sur leur propre terrain au lieu de redéfinir la mobilité urbaine elle-même.

Aujourd'hui, Fadell agit en tant que "Shadow CEO" (PDG de l'ombre) pour conseiller diverses entreprises, mais son regard sur son ancienne maison reste d'une acuité redoutable. Vous pouvez retrouver l'intégralité de son intervention (en anglais) sur la chaîne YouTube de Newcomer.