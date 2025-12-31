L’iPod revit sur le web avec Spotify et Apple Music !

Depuis 2022, Apple ne fabrique plus aucun iPod. Le mythique iPod, diversifié dans toute une gamme (Classic, Touch, Nano, Shuffle), vendu à plus de 450 millions d’exemplaires entre 2001 et 2022, est devenu un pur objet de nostalgie. Bonne nouvelle pour les fans : le site iPod.js recrée virtuellement l’expérience de l’iPod Classic directement dans votre navigateur, que ce soit sur iPhone, iPad, Mac ou autre appareil.

Le streaming sur iPod

Spotify et Apple Music sont aujourd’hui les deux mastodontes du streaming musical.

Spotify, le pionnier suédois, est réputé pour ses playlists personnalisées très poussées, son algorithme de découverte musicale et son offre gratuite (avec pub).

Apple Music, lancé plus tard par Apple, mise surtout sur une qualité sonore supérieure (Lossless et Spatial Audio), une intégration parfaite avec l’écosystème Apple et des fonctions spéciales comme le karaoké.

Avec le site développé par l’américain Tanner Villarete, vous retrouvez l’interface iconique, la fameuse molette cliquable, et surtout… la possibilité de connecter vos comptes Spotify (Premium seulement) et Apple Music pour écouter toute votre bibliothèque musicale actuelle, mais comme à l’époque.



Le fonctionnement est fidèle à l’original : on navigue avec la molette, on valide avec le bouton central, on revient en arrière avec le bouton Menu. Il y a même un petit jeu de casse-briques accessible via la molette (attention, il n'est pas facile à jouer depuis le trackpad et la bille n'est pas ronde !).Vous pouvez aussi changer la couleur de l’iPod dans les réglages.

Voilà un petit voyage dans le temps qui rappelle à quel point ce simple baladeur a marqué toute une génération, permettant d'ailleurs à Apple de se relancer complètement, l'iPod ayant redressé les comptes avant de servir de base à l'iPhone. Et à partir de là, iSoft est né, pour vous permettre d'exploiter au mieux vos produits Apple.



Qui a encore un iPod chez lui ou dans sa voiture ? Perso, j'en ai un (mais la batterie ne tient plus).