Révélation : Apple avait imaginé un iPod nano avec un écran aux bords très réduits

Jusqu'où allait l'esprit visionnaire de Steve Jobs et des ingénieurs Apple dans les années 2000 ? Très loin si on en croit une certaine révélation. Alors que les baladeurs numériques étaient déjà révolutionnaires à l'époque, Apple avait voulu aller plus loin avec le développement et la commercialisation d'un iPod nano aux bords très fins. Un projet qui n'a finalement jamais vu le jour.

Un iPod nano avec un écran du même style qu'un iPhone X ?

C'est une incroyable histoire qui nous vient de Tony Fadell, l'ancien vice-président principal de l'activité iPod d'Apple. Sur son compte Twitter, Fadell a partagé une image inédite représentant plusieurs étapes d'évolution de l'iPod nano au moment de la conception.



De gauche à droite, on aperçoit dans l'image ci-dessous que l'iPod voit son écran grandir progressivement, l'appareil change aussi de dimension au fil de l'avancée du projet.

L'avant-dernière phase du développement avait imaginé proposer un iPod nano sans boutons de navigation, un système qui offrait une interaction qu'en tactile comme sur un iPhone.



Malheureusement, ce type d'iPod nano n'a pas convaincu. À l'époque, Apple considérait probablement que les consommateurs n'étaient pas encore prêts pour ce type d'expérience avec un baladeur numérique.

Tony Fadell explique que cette image met en avant des maquettes imprimées en 3D, elles avaient pour mission de donner de la visibilité aux ingénieurs sur les modifications qui étaient faites sur le produit. C'était surtout pour permettre d'avoir "quelque chose à tenir dans les mains", pour se mettre dans la peau d'un acheteur qui touche pour la première fois un iPod nano ou qui l'utilise au quotidien !

Fadell explique :

La création d'un modèle est un moyen de tromper votre cerveau, de stimuler votre imagination - une fois que vous l'avez rendu physique, que vous l'avez vu et senti, vous pouvez commencer à imaginer comment il fera partie de votre vie ou de celle de vos clients.

Pourquoi autant de différence entre le premier iPod nano et les deux derniers ? Il y a une explication simple, les ingénieurs voulaient tester le maximum de possibilité au niveau du design ainsi que de la façon d'utiliser un iPod nano.

Les perspectives étaient nombreuses, Fadell déclare qu'Apple a longtemps cherché ce qui plairait le plus aux clients : "Et si l'écran était aussi grand ? Et si la roue était aussi grande ? Et s'il n'y avait pas de roue ?".



Le premier iPod nano vu le jour en 2005, Apple choisit finalement une roue avec un bouton menu, play/pause et suivant/précédent. L'écran fut dans la partie supérieure de l'iPod nano, ce qui correspond approximativement au 2, 3 et 4e maquette 3D dans l'image ci-dessus.



Si Tony Fadell fait aujourd'hui ces révélations, c'est dans le cadre de la promotion de son livre "Build: An Unorthodox Guide to Making Things Worth Making" qui sort aujourd'hui. L'ancien vice-président principal a encore plein d'autres anecdotes sur ce qu'il a vécu chez Apple et les différentes avancées autour de l'iPod.