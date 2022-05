Révélation : Tim Cook a réduit de 200 millions l'accord Apple-Beats pour tacler Dr Dre

⏰ Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir



En 2014, Apple réalisait une gigantesque acquisition, celle de Beats by Dre, la célèbre marque d'enceintes, de casques et d'écouteurs du rappeur Dr Dre et de Jimmy Lovine. Cependant, le rachat ne s'est pas déroulé comme prévu à cause de Dr Dre qui s'était vanté dans une vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux avant l'annonce officielle du rachat.

Tim Cook a sanctionné Dr Dre et Jimmy Lovine de 200 millions de dollars

L'un des rachats mémorables dans l'histoire d'Apple, c'est sans aucun doute Beats by Dre, la firme de Cupertino a racheté les deux entités Beats Electronics et Beats Music en 2014, ce qui a permis d'ajouter dans son catalogue les produits Beats ainsi que lancer Apple Music qui s'est basé sur le service Beats Music.



Lorsque Jimmy Lovine a appris qu'Apple était intéressé pour prendre les commandes de Beats, l'homme d'affaires et producteur de musique est rapidement entré dans des négociations en tête-à-tête avec Tim Cook. Initialement, Apple ne voulait pas acheter Beats Electronics et Beats Music, le CEO souhaitait faire des économies et éviter que la somme d'acquisition dépasse les 2 milliards de dollars. Néanmoins, après de longues discussions étalées sur plusieurs jours, Jimmy Lovine a réussi à convaincre Cook de racheter Beats Electronics et Beats Music.



Quand Tim Cook a exprimé son accord, Jimmy Lovine s'est rapidement rapproché de l'équipe de direction pour annoncer la bonne nouvelle :

Alors que les avocats travaillaient sur les derniers détails, Lovine a convoqué l'équipe de direction de Beats à son domicile près de Beverly Hills. Il a dit à tout le monde qu'ils étaient sur le point de finaliser un accord massif. La seule chose qui pourrait le gâcher serait que la nouvelle de l'accord fuie. Quoi que vous fassiez, n'en parlez pas. Ne montrez aucun signe d'entrée d'argent, n'achetez pas de fourrures, pas de voiture... Ne bougez pas !

Jimmy Lovine avait une énorme confiance envers son équipe de direction, il pensait réellement que l'information resterait confidentielle jusqu'à l'annonce officielle sur la News Room d'Apple. Malheureusement, Lovine n'avait pas anticipé le comportement de Dr Dre, dès que le rappeur a appris le montant de rachat (3,2 milliards de dollars), celui-ci n'a pas pu garder l'information pour lui.



En seulement quelques heures après avoir été averti de la nouvelle, Dr Dre a pris son smartphone et s'est enregistré en déclarant qu'il était désormais le premier rappeur milliardaire dans le monde et qu'il était temps de mettre à jour le classement de Forbes.



Très rapidement, Lovine a reçu un appel de Puff Daddy à 2 heures du matin, celui-ci a expliqué à son ami producteur que Dr Dre venait de dévoiler l'accord confidentiel que s'apprêtait à conclure Jimmy Lovine avec Tim Cook :

À 2 heures du matin, Lovine a reçu un appel de Puff Daddy, qui criait que Dre et Tyrese, un rappeur, parlaient de l'accord dans une vidéo Facebook.

Immédiatement après avoir regardé la vidéo sur Facebook, Jimmy Lovine a été saisi d'une crise de panique, il craignait que Tim Cook revienne sur sa décision de racheter Beats by Dre, car le deal de la confidentialité n'était plus respecté. Le lendemain, Lovine et Dr Dre était convoqué en urgence au siège d'Apple, les deux hommes devaient donner des explications quant à cette fuite d'information qui venait littéralement briser la culture du secret d'Apple.

Lorsque Cook a eu vent de la vidéo, il a convoqué Lovine et Dre à Cupertino. Il les a invités dans une salle de conférence pour une conversation privée. Lovine était anxieux et avait peur que Cook se retire de l'accord. Au lieu de la colère et des injures qui auraient jailli de Jobs dans un tel moment, Cook a fait preuve de calme. Il a dit aux dirigeants du secteur de la musique qu'il était déçu et qu'il aurait préféré que la sortie de Dre sur les médias sociaux n'ait pas eu lieu, mais que la vidéo n'avait pas ébranlé sa conviction que l'achat de Beats était une bonne chose pour Apple.

Tim Cook a profité de cette erreur

Face à cet échec monumental qui a gâché l'effet d'annonce, Tim Cook a profité de cette erreur de Dr Dre pour baisser le prix de rachat de Beats by Dre. Le CEO d'Apple a exigé que le montant soit réduit de 200 millions de dollars, vu le tort qui avait été causé sur les réseaux sociaux.

Sans surprise, les deux hommes ont accepté la proposition d'Apple pour éviter de perdre un rachat à plus de deux milliards de dollars. Finalement, Apple a racheté Beats by Dre le 28 mai 2014 pour la somme de 3 milliards de dollars, soit un total de 2,2 milliards d'euros.



Cette décision de Tim Cook aura été stratégique et bien calculé, car en seulement 3 ans après l'acquisition, Apple a réussi à multiplier par cinq la valeur de Beats Electronics !

La vidéo qui a coûté 200 millions de dollars à Dr Dre et Jimmy Lovine

Source venant du livre After Steve: How Apple Became a Trillion-Dollar Company and Lost Its Soul