Révélation : Facebook et Apple ont discuté entre 2016 et 2018 d'une version payante de l'app

Depuis quelques années, Facebook est en perte de vitesse dans les téléchargements sur l'App Store, le célèbre réseau social se fait régulièrement dépasser par certains de ses concurrents, mais aussi par TikTok qui est devenu un poids lourd dans le divertissement. Toutefois, si Facebook est moins performant qu'avant, l'application reste tout de même l'une des plus populaires sur l'App Store. En 2016, Apple s'est rapproché de Facebook pour discuter d'un partage de revenus et de la création d'un abonnement payant !

Facebook et Apple ont discuté business pendant près de 3 ans

Entre Mark Zuckerberg et Tim Cook, ce n'est pas l'amour fou. L'un accorde peu d'importance aux données personnelles et le second estime que la protection de la vie privée doit être une priorité, surtout à notre époque. Cependant, Facebook et Apple qui ne sont pas en très bon terme font disparaître leur désaccord quand il s'agit de... business !



Le Wall Street Journal révèle qu'Apple s'est rapproché de Facebook dès 2016 pour partager l'une des idées qui avait circulé entre plusieurs membres de la direction à l'Infinite Loop (ancien siège d'Apple). La firme de Cupertino a expliqué à Facebook qu'il serait fantastique de proposer une version payante de l'application sur iOS et iPadOS avec un maintien de la version gratuite. Derrière cette nouveauté, Apple conseillait à Mark Zuckerberg de proposer un abonnement à renouvellement mensuel qui permettrait de complètement supprimer la publicité classique et ciblée lors de la navigation sur Facebook.

Apple aurait également affirmé que la fonction "booster la publication" de l'application Facebook, qui permet aux pages d'améliorer la portée de leurs publications en échange d'un paiement, aurait dû être considérée comme des achats in-app et soumise à la commission de 30 % de l'App Store.



Cette proposition était gagnante pour les deux entreprises. Facebook aurait généré des revenus supplémentaires et Apple aurait bien profité avec sa fameuse commission de 30% prélevée sur les gains des comptes de développeurs.

Du côté de Facebook, on a attentivement écouté l'idée d'Apple, mais Mark Zuckerberg et le reste de l'équipe de direction ne l'ont pas approuvé, la raison n'est pas communiquée dans le rapport.

Apple ne conteste pas cet échange avec Facebook

En général, quand le Wall Street Journal publie un article sur Apple, les porte-paroles de l'entreprise ne sont jamais loin. Encore une fois, la réaction d'Apple a été très rapide !

Dans un communiqué, le géant californien ne conteste pas ce long échange avec la direction de Facebook, toutefois il affirme que cela n'est pas du tout un cas isolé, car Apple discute beaucoup avec les développeurs :

Chaque jour, nous rencontrons et collaborons avec des développeurs de toutes tailles pour leur faire des suggestions, répondre à leurs préoccupations et les aider à continuer à développer leurs activités", a déclaré un porte-parole d'Apple, qui a ajouté que les règles applicables aux développeurs d'applications comme Facebook sont "appliquées de la même manière à tous les développeurs parce que nous pensons qu'une application équitable se traduit par la meilleure expérience utilisateur".

Après cette déclaration, un second porte-parole d'Apple s'est rapproché de la rédaction du Wall Street Journal, celui-ci a expliqué qu'il n'y avait aucun lien entre la proposition d'une version payante de Facebook et l'anti-suivi publicitaire d'iOS 14.5 qui a suivi quelques années après.



