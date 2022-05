Rupture de stock générale pour certains modèles d'iPod Touch

⏰ Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Il fut un temps où les iPod étaient un gigantesque succès, Apple en vendait plusieurs millions par mois et les revenus explosaient. L'iPhone qui est arrivé en 2007 a mis fin à cette réussite mondiale, cela s'explique par le fait que le smartphone propose les mêmes fonctionnalités qu'un iPod, ce qui fait perdre tout l'intérêt envers le baladeur numérique. Le dernier survivant était l'iPod Touch, malheureusement, Apple a signé la fin définitive de sa commercialisation hier soir. Une "mise à mort" qui a réveillé une tonne de clients Apple qui ont décidé d'acheter en masse le dernier iPod Touch !

Des ruptures de stock partout

Le 10 mai 2022 restera à jamais gravé dans l'histoire d'Apple, c'est la date de la fin définitive de la gamme iPod. Apple a arrêté tous les modèles, même l'iPod Touch qui faisait de la résistance grâce à son apparence similaire à celle d'un iPhone.

Ce coup de théâtre a bousculé les ventes d'iPod Touch, comme on peut le voir chez certains revendeurs, de nombreuses ruptures de stock sont constatées ce qui se traduit par une croissance des commandes qui devaient être au point mort depuis un certain temps.



Comme on peut l'observer chez la Fnac, le stock d'iPod Touch pour le site en ligne est complètement épuisé pour :

L'iPod Touch 32 Go Bleu

L'iPod Touch 32 Go Gris Sidéral

L'iPod Touch 128 Go Gris Sidéral

En ce qui concerne les autres modèles, il y a de fortes chances que certains soient en rupture de stock dans la soirée ou d'ici la fin de la semaine.

Pour rappel, la dernière génération d'iPod Touch embarque un écran Retina avec une résolution de 1 136 x 640 pixels à 326 ppp, un appareil photo de 8 mégapixels, l'enregistrement vidéo HD 1080p, la prise en charge du WiFi 5...

Si les caractéristiques étaient plutôt pas mal, Apple n'avait pas voulu upgrader la puce qui était restée en A10 Fusion, un choix qu'on comprend maintenant, car l'iPod Touch n'avait plus aucun avenir dans le catalogue d'Apple.



La firme de Cupertino a exprimé sa décision de cesser les livraisons chez les revendeurs et de laisser progressivement les stocks s'épuiser jusqu'à l'extinction totale de la disponibilité qui aura probablement lieu dans les prochains mois.



