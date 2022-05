L'iPod Touch n'est plus disponible sur le site d'Apple

Cela arrive peut-être plus vite que prévu mais quoi qu'il en soit, c'était annoncé. Dorénavant, l'iPod Touch ne peut plus être acheté directement sur le site officiel d'Apple. Il faudra se tourner vers les revendeurs extérieurs dans les plus brefs délais.

Apple ne vend plus l'iPod Touch

Il y a pile deux semaines, Apple a annoncé la fin de la commercialisation de l'iPod Touch et par conséquence la mise au placard définitive de la gamme iPod. Une page de l'histoire de la pomme qui se tourne et la nouvelle du jour ne fait que confirmer cela.



Depuis ce matin, la page produit de l'iPod Touch sur le site d'Apple France ne permet plus d'acheter le produit. Les derniers stocks étant sûrement épuisés, le lien renvoie désormais vers la page d'assistance du produit.

Si vous souhaitez encore vous en procurer un, n'hésitez pas à vous tourner vers les revendeurs. Cependant, nous ne pouvons que vous conseiller de vous dépêcher car l'iPod sera bientôt rayé de la liste des produits neufs et placé dans la catégorie "vintage".



Pour rappel, la dernière génération d'iPod Touch, la 7ème, embarque un écran Retina avec une résolution de 1136 x 640 pixels, un appareil photo de 8 mégapixels, l'enregistrement vidéo HD 1080p, la prise en charge du WiFi 5... le tout avec une puce A10 Fusion.



