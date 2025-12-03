Spotify Wrapped 2025 est là avec un mode compétition !

Spotify Wrapped 2025 vient de sortir et, cette fois, votre bilan musical annuel se transforme en véritable battle. Bad Bunny reste le roi : il est une nouvelle fois l’artiste le plus streamé au monde (19,8 milliards d’écoutes), en pleine polémique autour de sa prestation à la mi-temps du Super Bowl aux USA.

Spotify lance une battle !

C’est devenu le rituel de fin d’année : toutes les plateformes de streaming balancent leurs résumés ultra-personnalisés. Spotify Wrapped reste le plus attendu, juste devant Apple Music qui a diffusé hier ses Top et Replay 2025.

Direction l’appli pour découvrir vos genres, artistes, morceaux, albums, podcasts et même livres audio les plus écoutés ces 12 derniers mois – tout est prêt à être partagé sur les réseaux, où vos potes (et quelques aigles chauves random) pourront juger votre goût musical.



La grande nouveauté 2025 ? Le Wrapped Party, un mode jeu qui transforme vos stats en compétition live entre amis. Spotify le présente comme une façon de « transformer vos données d’écoute en affrontement en direct », avec des badges pour les victoires de niche : soutien aux petits artistes, obsession pour un seul chanteur en particulier, ou tout simplement le plus gros nombre d’heures passées à écouter. Fini les débats interminables sur « qui écoute le plus de musique » : on a enfin un arbitre.



Évidemment, Wrapped c’est aussi l’occasion de découvrir les tendances mondiales. Bad Bunny décroche la couronne d’artiste le plus streamé pour la quatrième fois en cinq ans (2020, 2021, 2022 et 2025), et son album DeBÍ TiRAR MáS FOToS est l’album le plus écouté de l’année. Aux États-Unis, Taylor Swift reste la reine. Quelques surprises dans le classement mondial : le titre le plus streamé n’est ni Bad Bunny ni Taylor Swift, mais le duo Lady Gaga et Bruno Mars « Die With a Smile » (plus de 1,7 milliard d’écoutes). Suivent « BIRDS OF A FEATHER » de Billie Eilish et « APT. » de ROSÉ avec Bruno Mars.

Podcasts et livres audio

Côté podcasts, aucun suspense : le souvent controversé The Joe Rogan Experience domine pour la sixième année consécutive – Spotify a vu juste en le maintenant pendant la période COVID. Joe Rogan remet régulièrement en cause le discours officiel.

Dans la nouvelle catégorie livres audio, Fourth Wing de Rebecca Yarros s’envole en tête.



Vous n’êtes pas sur Spotify ? Pas de panique. Apple Music propose Replay, Amazon Music sort Delivered, et même YouTube se met à la page cette année avec son Music Recap qui inclut vos marathons de clips.

