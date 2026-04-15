Siri 2 : Apple envoie ses ingénieurs en formation d’urgence à l’IA

À l’approche de la WWDC, une large partie de l’équipe Siri est envoyée en formation intensive pour combler son retard. En interne, le constat est clair, il faut rattraper le niveau (et vite).

Apple mise sur un bootcamp pour remettre ses ingénieurs Siri à niveau

À deux mois de la WWDC, Apple a pris une décision qui en dit long sur l’état de son équipe Siri : envoyer une grande partie de ses ingénieurs suivre un bootcamp de plusieurs semaines dédié à l’utilisation de l’IA pour coder. Selon The Information, le constat interne est sévère, l’équipe Siri traîne une réputation de retardataire au sein même d’Apple.



Pendant que la majorité des développeurs suit cette formation, une soixantaine d’ingénieurs restent en poste pour faire avancer Siri activement. Soixante autres sont chargés d’évaluer ses performances et de vérifier que l’assistant respecte les standards de sécurité définis par Apple et qu’il est capable d’interpréter et d’exécuter correctement les commandes des utilisateurs. Une organisation de "crise", sur le fond.



Le contexte explique l’urgence. L’équipe Siri n’a pas été en mesure de livrer la version Apple Intelligence de l’assistant promise avec iOS 18, ce qui a provoqué une restructuration majeure en 2025. John Giannandrea, le chef de l’IA chez Apple, a quitté son poste fin 2025 après cet échec, et sa retraite officielle est actée cette semaine même, le 15 avril. Craig Federighi, patron du logiciel chez Apple, a repris la supervision de l’IA. Mike Rockwell, l’homme derrière le Vision Pro, pilote désormais l’équipe Siri.



La révélation la plus piquante dans ce tableau : certaines équipes chez Apple ont alloué une large part de leurs budgets à Claude Code, l’outil d’assistance au développement d’Anthropic. L’équipe Siri, elle, n’en tirait pas pleinement parti. Apple utilisait donc déjà massivement un outil concurrent en interne, sans que ses propres développeurs chargés de l’assistant IA maison en fassent de même.



Ce bootcamp ne ressemble pas à une initiative d’amélioration continue. C’est un rattrapage forcé, organisé en urgence avant une grand-messe que tout le monde regardera avec des exigences élevées. Apple (et surtout Tim Cook) a promis un Siri profondément refondu pour iOS 27, présenté à la WWDC le 8 juin. Réponse dans deux mois.