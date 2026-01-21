Apple transformera Siri en véritable chatbot avec iOS 27

2026 pourrait bien marquer un tournant pour Siri chez Apple. D’après un nouveau rapport, l’assistant vocal va profondément évoluer avec iOS 27 dès le mois de septembre prochain, en adoptant un nouveau format très attendu depuis maintenant deux ans par les utilisateurs.

Siri abandonnerait son interface classique pour devenir un chatbot avec iOS 27

Apple s’apprête à opérer un virage radical dans l’évolution de Siri. Selon Mark Gurman de Bloomberg, la firme développe actuellement une version entièrement repensée de son assistant vocal qui adopterait le format chatbot popularisé par ChatGPT, marquant la rupture la plus importante depuis le lancement de Siri en 2011.



Le projet baptisé en interne “Campos” remplacerait complètement l’interface actuelle de Siri dans iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27. Les utilisateurs continueraient d’invoquer l’assistant en prononçant “Siri” ou en maintenant le bouton latéral de leur iPhone ou iPad, mais l’expérience d’interaction changerait radicalement pour adopter un mode conversationnel continu plutôt que des commandes ponctuelles. Cette transformation fondamentale répondrait enfin aux critiques récurrentes sur le retard d’Apple dans le domaine de l’intelligence artificielle générative.



La distinction majeure avec le Siri actuel résiderait dans la capacité à maintenir une conversation fluide et contextuelle, exactement comme ChatGPT ou Google Gemini le permettent déjà. Apple dévoilerait cette refonte lors de la WWDC en juin 2026, en faisant la fonctionnalité phare d’iOS 27 et macOS 27. Le déploiement public interviendrait en septembre, suivant le calendrier habituel des mises à jour majeures d’Apple.

Cette annonce intervient alors qu’Apple prévoit déjà une amélioration intermédiaire de Siri ce printemps avec iOS 26.4. Cette version conservera l’interface traditionnelle tout en intégrant les modèles Gemini de Google pour améliorer l’intelligence sous-jacente. La mise à jour d’iOS 27 représenterait donc la seconde étape d’une modernisation longtemps attendue, transformant non seulement les capacités mais aussi l’apparence et le comportement de Siri.

Les fonctionnalités promises pour cette nouvelle mouture impressionnent (enfin) par leur étendue. Le chatbot Siri pourrait effectuer des recherches web, créer du contenu, générer des images, résumer des informations et analyser des fichiers téléchargés. L’assistant exploiterait également les données personnelles pour accomplir des tâches complexes, localisant facilement des fichiers spécifiques, des morceaux de musique, des événements du calendrier ou des messages texte grâce à une compréhension contextuelle approfondie. Actuellement Siri n'est même pas en capacité de programmer une alarme à plus de 24 h...



L’intégration système constitue l’avantage concurrentiel majeur d’Apple face aux chatbots tiers. Gurman précise que Siri sera profondément ancré dans toutes les applications principales d’Apple : Mail, Musique, Podcasts, TV, Xcode et Photos. Cette implémentation native permettrait des interactions vocales beaucoup plus riches qu’actuellement. Un utilisateur pourrait demander à Siri de retrouver une photo selon sa description, puis de la recadrer et d’ajuster les couleurs, le tout par commande vocale. Dans Mail, il suffirait de demander à Siri de rédiger un message à un ami concernant des plans inscrits au calendrier.



Le nouveau Siri supporterait à la fois les interactions textuelles et vocales, avec une continuité entre les sessions inexistante dans la version actuelle. Cette approche multimodale offrirait une flexibilité totale selon les situations : voix dans la voiture, texte dans les lieux publics silencieux, ou alternance entre les deux modes selon les besoins.



Apple avait publiquement rejeté l’idée d’un “chatbot greffé sur le côté” pour Siri et Apple Intelligence, arguant d’une approche plus réfléchie et intégrée. Le rapport de Gurman suggère qu’Apple réalise finalement ce chatbot, mais d’une manière si profondément ancrée dans le système qu’il évite effectivement l’écueil du “greffon” superficiel. Cette stratégie pourrait rassurer les utilisateurs d’iPhone déçus par l’adoption jugée trop lente d’Apple dans le domaine de l’IA générative, démontrant que la patience valait la peine d’attendre une solution véritablement native et performante.