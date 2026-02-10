Voici comment Apple va améliorer CarPlay avec iOS 27

CarPlay n’est pas mort. Apple semble vouloir prolonger l’élan positif observé ces derniers mois dans le développement de CarPlay standard, en vue d’iOS 27.



Lors de la présentation du CarPlay « next-generation » en 2022, les mises à jour de la version classique (utilisée par la majorité des conducteurs) avaient marqué le pas. Ce projet ambitieux a finalement donné naissance à CarPlay Ultra, d’abord limité à quelques modèles haut de gamme (notamment Aston Martin). Mais finalement, devant le rejet des constructeurs pour le projet Ultra, Apple a repris les améliorations régulières pour le CarPlay classique, et cette dynamique se poursuit avec l’IA en ligne de mire.

CarPlay sous iOS 26

Avec iOS 26 (actuellement en 26.2.1), CarPlay intègre des éléments inspirés d’Ultra, adaptés aux véhicules à écran unique :

Widgets pour afficher rapidement météo, infos trafic ou données sans application dédiée, plus sûrs en conduisant.

Options de thématisation limitées mais utiles pour harmoniser les icônes avec l’intérieur du véhicule.

Meilleur routage audio AirPods, Messages modernisé (réactions, intégration fluide) et diverses optimisations.

Ces évolutions montrent qu’Apple privilégie des améliorations pratiques et accessibles au plus grand nombre, plutôt que de réserver l’innovation à Ultra.

L’IA dans CarPlay

Prochain chantier majeur : l’arrivée des chatbots IA tiers contrôlés par la voix dans CarPlay. Selon Mark Gurman (Bloomberg), Apple prépare la prise en charge d’applications comme ChatGPT, Gemini, Claude ou autres. Les conducteurs pourront poser des questions, demander des recommandations ou discuter en mains libres, sans que ces IA remplacent Siri pour les commandes système.



Siri restera l’assistant principal pour activer et contrôler CarPlay ; les IA tierces fonctionneront en mode vocal dédié une fois lancées. Cette fonctionnalité, attendue « dans les prochains mois », pourrait arriver via une mise à jour iOS 26.x (26.4 ou ultérieure) plutôt qu’à l’automne avec iOS 27. À ce moment-là, Siri deviendrait tout puissant et devrait arriver avec une légère refonte graphique, également attendue sur l’iPhone.



C’est une excellente nouvelle : Apple enrichit CarPlay avec de l’IA moderne sans exiger de refonte complète du tableau de bord ni de matériel spécifique de type « Ultra ». En attendant, les widgets offrent déjà une alternative efficace pour les informations rapides.



En clair, CarPlay standard progresse régulièrement, gagne en flexibilité et s’adapte aux usages actuels de la conduite, au bénéfice de millions d’utilisateurs.