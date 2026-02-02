CarPlay Ultra : bientôt une arrivée chez Hyundai et Kia

Jusqu'à présent, la nouvelle génération de CarPlay nommée Ultra, restait un fantasme inaccessible pour le commun des mortels, confinée aux luxueuses Aston Martin. Une exclusivité technique et tarifaire frustrante pour les amateurs de l'écosystème Apple. Heureusement, la situation devrait enfin évoluer d'ici la fin de l'année, ouvrant la voie à des véhicules bien plus répandus sur nos routes.

Une intégration enfin grand public ?

Selon les dernières informations rapportées par Mark Gurman de Bloomberg, CarPlay Ultra devrait débarquer sur au moins un modèle majeur du groupe Hyundai / Kia au cours du second semestre 2026. Si le modèle exact n'est pas confirmé, les regards se tournent vers la future IONIQ 3, dont la sortie est pressentie après avril.

Pourquoi ce déploiement est-il si lent comparé à la version classique ? La réponse réside dans la conception même du logiciel. Contrairement au CarPlay actuel qui est essentiellement de la projection d'écran "plug-and-play", la version Ultra demande un travail d'orfèvre. Les équipes de design d'Apple doivent collaborer étroitement avec chaque constructeur pour créer une interface sur-mesure qui gère tout, de la climatisation au compteur de vitesse. C'est beau, mais c'est complexe à mettre en œuvre.



Pour rappel, cette nouvelle génération dépasse la simple projection d'iOS sur l'écran central. CarPlay Ultra fusionne littéralement avec la voiture pour investir tous les écrans, y compris le combiné d'instrumentation derrière le volant. L'interface récupère les données natives en temps réel (vitesse, niveau de carburant, pression des pneus) et permet de gérer les fonctions vitales comme la climatisation ou la radio. Concrètement, c'est une expérience sur-mesure qui remplace le logiciel du constructeur pour offrir une continuité parfaite avec votre iPhone.

Tesla et l'enjeu de la démocratisation

En parallèle, Tesla semble continuer ses travaux pour intégrer le CarPlay "standard" (et non Ultra) dans ses véhicules, probablement sous forme de fenêtre flottante. C'est un pas en avant, mais l'ambition d'Apple est ailleurs.

Pour que cette technologie s'impose réellement, elle ne doit pas rester une option pour millionnaires. L'arrivée prévue chez des constructeurs généralistes comme Kia ou Hyundai est absolument nécessaire. C'est uniquement en descendant en gamme et en équipant des véhicules du quotidien que CarPlay Ultra pourra véritablement démocratiser l'écosystème complet d'Apple dans l'automobile, au-delà du simple divertissement.