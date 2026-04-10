Les clés Apple Car Key arrivent chez Lexus

Apple s’apprête à étendre sa fonctionnalité Car Key à la marque de luxe Lexus, selon des découvertes de MacRumors. Des références au code Lexus ont été repérées dans les serveurs d’Apple, indiquant que le constructeur japonais (propriété de Toyota) est en cours d’intégration au système CarKeys. Cette découverte suit exactement le même schéma que celui observé pour Toyota avant le lancement officiel sur le RAV4 2026 en février dernier.

Qu’est-ce que cela change pour les clients Lexus ?

Lexus propose déjà son propre système Digital Key via une application dédiée, mais celui-ci nécessite une connexion permanente aux serveurs Toyota et ne s’intègre pas à l’application Apple Wallet. Avec Apple Car Key, les futurs modèles Lexus permettront de :

Stocker la clé directement dans l’application Cartes / Wallet

Déverrouiller, verrouiller et démarrer le véhicule via NFC

Utiliser le mode Express (sans authentification Face ID ou Touch ID)

Continuer à utiliser la clé jusqu’à 5 heures même si l’iPhone est complètement déchargé

Calendrier prévu

Toyota a confirmé que la Lexus ES 2026 sera le premier modèle de la marque à bénéficier de la nouvelle génération de Digital Key améliorée, grâce à un tout nouveau système d’infotainment. Il est très probable que ce soit sur ce modèle que le support Apple CarKeys fera son apparition.



La date exacte de déploiement n’est pas encore connue, mais elle devrait coïncider avec le lancement commercial de la nouvelle Lexus ES plus tard cette année.

Une expansion continue

Apple Car Keys continue de gagner du terrain auprès des constructeurs automobiles. La fonctionnalité est déjà disponible chez BMW, Mercedes, Volvo, Genesis, Kia, Hyundai, Lotus et plusieurs autres marques dont Toyota. La liste complète des véhicules compatibles est disponible sur le site d’Apple.



Marques compatibles avec Apple Car Key à date :

Marque Modèles compatibles (exemples) Année de lancement BMW Série 1, 2, 3, 4, 5, 7, X1 à X7, iX, i4, i5, i7 2021 Mercedes-Benz Classe A, C, E, S, GLA, GLB, GLC, GLE, GLS, EQE, EQS 2022 Genesis G70, G80, G90, GV60, GV70, GV80 2022 Kia EV6, EV9, Sorento, Telluride, Sportage, Carnival 2022 Hyundai Ioniq 5, Ioniq 6, Tucson, Santa Fe, Palisade 2022 Volvo XC40, XC60, XC90, C40, EX30, EX90 2022 Lotus Eletre, Emeya 2024 Toyota RAV4 (2026), bZ4X (certains modèles) 2026 Lexus ES 2026 (et futurs modèles) 2026 (prévu)



Avec l’arrivée de Lexus, Apple renforce encore son écosystème dans l’automobile et offre une expérience plus fluide et sécurisée aux conducteurs.