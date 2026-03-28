Les animes de Crunchyroll arrivent sur Apple TV Channels

Le service de streaming d’anime Crunchyroll est désormais disponible en tant que chaîne dans l’application Apple TV. Cette intégration permet aux utilisateurs de s’abonner et de regarder leurs mangas préférés sans quitter l’écosystème Apple, rendant l’accès beaucoup plus simple et fluide.

Disponible dans plusieurs pays avec un essai gratuit

Les utilisateurs d’Apple TV aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie peuvent désormais souscrire directement à Crunchyroll via l’app Apple TV. Un essai gratuit de 7 jours est proposé, après quoi l’abonnement est facturé 9,99 $ par mois. La France attendra, tout comme l'Europe de manière générale.



Attention : cette nouvelle chaîne Apple TV Channels est indépendante des abonnements Crunchyroll existants. Il n’est pas possible de lier un compte Crunchyroll existant à cette nouvelle chaîne. Ce qui est très important à savoir avant de s'abonner.

Tout le catalogue accessible via Apple

Comme pour toutes les chaînes Apple TV, l’abonnement est géré et facturé directement par Apple. Selon Crunchyroll, l’intégralité de son catalogue - plus de 50 000 épisodes d’anime (sous-titrés et doublés) - est disponible via cette chaîne.



Les contenus peuvent être regardés directement dans l’application Apple TV, sans avoir à ouvrir une autre app. Ils sont également compatibles avec le Partage familial (jusqu’à 6 personnes), le visionnage à la demande et le téléchargement hors ligne.



Apple TV Channels permet depuis longtemps de regrouper plusieurs services de streaming au sein d’une seule application. Parmi les autres chaînes disponibles figurent : Starz, Paramount+, AMC+, Mubi, Shudder, MGM+et IFC Films.



Cette arrivée de Crunchyroll renforce l’offre de divertissement de l’app Apple TV, particulièrement appréciée des fans d’anime qui souhaitent centraliser leurs abonnements et profiter d’une expérience de premier ordre sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV et autres appareils compatibles.