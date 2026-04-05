Apple TV 2026 : ce que le nouveau Siri et l’IA vont apporter dans votre salon

L’Apple TV n’a pas connu de vraie mise à jour majeure depuis plus de trois ans. Les rumeurs d’un nouveau modèle circulent depuis fin 2024, mais le lancement est retardé… à cause de l’Intelligence Artificielle. Apple ne veut pas sortir une simple évolution : elle prépare une box vraiment plus performante, avec un Siri enfin utile et des fonctionnalités Apple Intelligence qui répondent directement aux frustrations des utilisateurs de l’Apple TV 4K de 3e génération (2022).

Si vous hésitez entre acheter maintenant ou attendre, cet article compile les principales plaintes réelles des propriétaires actuels et explique ce que l’IA va concrètement apporter en 2026. Vous saurez exactement si le jeu en vaut la chandelle.

Les principales plaintes sur l’Apple TV 4K 3e génération (modèle actuel)

D’après des milliers d’avis utilisateurs (Reddit, forums Apple, tests 2022-2025), rappelons les principaux griefs contre l’Apple TV actuelle :

Siri est frustrant et limité : commandes vocales imprécises, compréhension contextuelle faible, impossibilité de faire des requêtes complexes (« montre-moi des films comme X mais en français » ou « éteins la lumière du salon quand le film se termine »). Beaucoup la trouvent « bête » par rapport à Google Assistant ou Alexa.

commandes vocales imprécises, compréhension contextuelle faible, impossibilité de faire des requêtes complexes (« montre-moi des films comme X mais en français » ou « éteins la lumière du salon quand le film se termine »). Beaucoup la trouvent « bête » par rapport à Google Assistant ou Alexa. Télécommande Siri problématique : batterie qui se vide très vite, problèmes de connexion Bluetooth fréquents (surtout si placée derrière la TV), besoin de réinitialiser régulièrement.

batterie qui se vide très vite, problèmes de connexion Bluetooth fréquents (surtout si placée derrière la TV), besoin de réinitialiser régulièrement. Manque d’innovation et de futur-proof : design inchangé depuis des années, Wi-Fi pas au top des normes actuelles, pas d’Ethernet sur le modèle de base, pas de support 120 fps ni 8K, bibliothèque de jeux trop limitée.

design inchangé depuis des années, Wi-Fi pas au top des normes actuelles, pas d’Ethernet sur le modèle de base, pas de support 120 fps ni 8K, bibliothèque de jeux trop limitée. Pas assez « smart » : intégration domotique basique, pas de personnalisation intelligente des recommandations, interface qui montre parfois des pubs ou manque de fluidité sur certains usages.

intégration domotique basique, pas de personnalisation intelligente des recommandations, interface qui montre parfois des pubs ou manque de fluidité sur certains usages. Prix élevé pour peu de nouveautés : beaucoup estiment que la box est chère par rapport à ce qu’elle apporte vraiment en 2025-2026.

Ces reproches expliquent pourquoi Apple retient son nouveau modèle : elle veut que la mise à jour soit vraiment transformative, pas juste un nouveau processeur.

Ce que l’IA (Apple Intelligence + nouveau Siri) va changer pour les utilisateurs

C’est le grand axe de l’Apple TV 2026 : l’Intelligence Artificielle n’est pas un gadget, elle devient le cœur de l’expérience. Voici concrètement ce qu’elle va apporter :

Un Siri enfin intelligent et contextuel

Finies les réponses approximatives. Le nouveau Siri comprendra le langage naturel, retiendra le contexte (« continue le film d’hier soir mais en version originale »), contrôlera toute la maison (lumières, thermostats, serrures) de façon proactive et même anticipera vos habitudes. Apple la lie directement à Apple Intelligence pour des interactions beaucoup plus naturelles et utiles sur la TV. On pourra aussi ordonner plusieurs commandes en même temps.

Finies les réponses approximatives. Le nouveau Siri comprendra le langage naturel, retiendra le contexte (« continue le film d’hier soir mais en version originale »), contrôlera toute la maison (lumières, thermostats, serrures) de façon proactive et même anticipera vos habitudes. Apple la lie directement à Apple Intelligence pour des interactions beaucoup plus naturelles et utiles sur la TV. On pourra aussi ordonner plusieurs commandes en même temps. Recommandations et découverte de contenu ultra-personnalisées

L’IA analysera vos habitudes de visionnage, vos goûts, l’heure de la journée et proposera des suggestions intelligentes (« Ce soir, vu ton humeur, on te conseille ce thriller sur Apple TV+ »). Fini le scrolling interminable dans les menus.

L’IA analysera vos habitudes de visionnage, vos goûts, l’heure de la journée et proposera des suggestions intelligentes (« Ce soir, vu ton humeur, on te conseille ce thriller sur Apple TV+ »). Fini le scrolling interminable dans les menus. Fonctionnalités Apple Intelligence au quotidien

Résumés automatiques d’épisodes, recherche vocale avancée dans vos apps de streaming, génération de playlists ou de rappels liés à ce que vous regardez, et une intégration domotique beaucoup plus poussée (Apple TV devient un vrai hub intelligent pour la maison connectée).

Résumés automatiques d’épisodes, recherche vocale avancée dans vos apps de streaming, génération de playlists ou de rappels liés à ce que vous regardez, et une intégration domotique beaucoup plus poussée (Apple TV devient un vrai hub intelligent pour la maison connectée). Performances boostées pour l’IA locale

Le nouveau processeur (très probablement l’A17 Pro, voire A18) et plus de RAM permettront de faire tourner ces fonctionnalités d’IA directement sur la box sans tout envoyer dans le cloud : plus rapide, plus privé, plus économe en énergie. Ray tracing matériel pour des jeux graphiquement plus beaux.

Le nouveau processeur (très probablement l’A17 Pro, voire A18) et plus de RAM permettront de faire tourner ces fonctionnalités d’IA directement sur la box sans tout envoyer dans le cloud : plus rapide, plus privé, plus économe en énergie. Ray tracing matériel pour des jeux graphiquement plus beaux. Connectivité enfin à la hauteur

Wi-Fi 7 (avec puce N1 d’Apple) pour un streaming ultra-stable en 4K/8K sans latence, même avec plusieurs appareils. Bluetooth 6 pour une connexion parfaite avec manettes, AirPods et accessoires. La télécommande pourrait enfin avoir un vrai support Find My précis.

Le design extérieur restera identique (forme squircle en plastique noir) : Apple mise tout sur l’intérieur et l’expérience logicielle.

Prix et date de sortie : que faut-il savoir ?

Prix : Des rumeurs évoquent une version plus abordable (possiblement sous les 150 €) ou deux modèles (un haut de gamme et un plus accessible). Apple pourrait même conserver l’ancien modèle en entrée de gamme à prix réduit.

: Des rumeurs évoquent une version plus abordable (possiblement sous les 150 €) ou deux modèles (un haut de gamme et un plus accessible). Apple pourrait même conserver l’ancien modèle en entrée de gamme à prix réduit. Date de lancement : Initialement prévue plus tôt, la sortie est repoussée à septembre 2026 ou après, en même temps que iOS 27, tvOS 27 et les nouvelles fonctionnalités Siri/Apple Intelligence. Le retard est uniquement dû à la maturité de l’IA.

Faut-il attendre ou acheter maintenant ?

Si vous êtes déjà équipé d’une Apple TV 4K 3e génération et que vous n’êtes pas trop gêné par les points ci-dessus, vous pouvez tenir encore quelques mois.

Mais si vous êtes frustré par une Siri limitée, une télécommande capricieuse ou un manque de véritable intelligence dans votre salon, l’Apple TV 2026 change enfin la donne. Ce ne sera pas juste une mise à jour matérielle : ce sera la première box Apple vraiment pensée autour de l’IA.

L’attente est longue… mais pour la première fois, elle semble valoir le coup.

Vous attendez le nouveau modèle Apple TV 2026 ? Dites-nous en commentaire quel est votre plus gros reproche actuel sur votre Apple TV !