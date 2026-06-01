Apple TV 4K et HomePod Mini 2 : les nouveaux modèles sont « presque prêts »

Selon Mark Gurman de Bloomberg, qui nous parle déjà d’iOS 28, les nouveaux modèles d’Apple TV 4K et de HomePod Mini sont prêts depuis plusieurs mois, mais Apple retient leur sortie pour les lancer en même temps que la nouvelle version personnalisée de Siri. Ces appareils pourraient arriver sur le marché d’ici 3 à 4 mois.

Date de lancement attendue

Les nouveaux appareils sont dépendants d’iOS 27 :

WWDC 2026 : 8 juin 2026 – Présentation du nouveau Siri dans iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27.

Sortie publique : Septembre 2026 avec iOS 27 et compagnie.

Les nouveaux Apple TV 4K et HomePod Mini devraient être commercialisés à l’automne 2026.

Apple attend que le nouveau Siri, beaucoup plus intelligent et conversationnel, soit prêt avant de lancer ces produits. Le matériel est déjà en test interne chez les employés à Cupertino.

Ce que l’on sait de la prochaine Apple TV 4K

Le modèle actuel date d’octobre 2022 (puce A15 Bionic). Le successeur devrait apporter :

Puce A17 Pro (première puce compatible Apple Intelligence)

Puce N1 : prise en charge du Wi-Fi 7, Bluetooth 6 et Thread

Design globalement identique au modèle actuel

Siri Remote : possible rafraîchissement (nouveaux matériaux ou fonctionnalités), mais aucun détail confirmé

Ne vous attendez pas à une révolution de design : l’accent est mis sur les performances pour supporter la nouvelle Siri.

Ce que l’on sait du nouveau HomePod Mini 2

Le HomePod Mini actuel date d’octobre 2020 (puce S5). La nouvelle génération devrait inclure :

Puce S9 (ou plus récente) de l’Apple Watch

Puce N1 pour une meilleure connectivité

Qualité audio améliorée

Meilleure puce Ultra Wideband (UWB)

Nouvelle couleur rouge en option

Comme pour l’Apple TV, le principal objectif est une meilleure compatibilité avec Siri propulsé par l’IA.

Autres annonces attendues

Apple préparerait également :

Une mise à jour du HomePod (modèle grande taille)

Un nouveau hub domotique dédié à la maison connectée

Tous ces projets sont actuellement bloqués par le développement du nouveau Siri.

Pourquoi ce timing ?

Apple veut offrir une expérience cohérente et premium. Lancer les nouveaux appareils sans la version améliorée de Siri n’aurait que peu d’intérêt. Après des années sans mise à jour (4 ans pour le HomePod Mini, près de 4 ans pour l’Apple TV), ces nouveaux modèles devraient surtout apporter des gains de performances, une meilleure connectivité et une intégration plus poussée avec Apple Intelligence.

Ces annonces sont très attendues par les fans de l’écosystème Apple, notamment pour moderniser le salon et la maison connectée.

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