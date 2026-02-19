iPhone 17e : les fabricants de coques sont déjà prêts

Signalé aujourd’hui à midi par notre lecteur Matthieu, QuadLock propose déjà une coque dédiée à l’iPhone 17e (ainsi qu'un verre trempé). Ce modèle, encore non annoncé par Apple, figure très souvent à la rubrique « rumeurs » avec une sortie probable dans les prochaines semaines.

Plusieurs fabricants ont sorti les coques pour l'iPhone 17e

Au-delà de QuadLock, le spécialiste pour attacher un téléphone dans un véhicule, nos amis d'ESR ont également mis en ligne des accessoires pour le futur iPhone 17e, tout comme des marques tierces (Spigen, Tauri, Tocol, etc). Et pour cause, sans avoir la confirmation officielle, les fabricants savent qu'Apple ne changera pas le design de son iPhone d'entrée de gamme, ce qui permet d'afficher une compatibilité avec les iPhone 16e et 17e.

L'idée est ici de se positionner tôt pour capter le trafic au lancement, en s’appuyant sur les rumeurs les plus crédibles. L’iPhone 17e devrait ressembler fortement au 16e (design proche de l’iPhone 14), mais avec un point clé pour les coques : la compatibilité MagSafe serait au programme. La Dynamic Island reste incertaine (présente sur certains rendus, absente sur d’autres). Le reste se trouve à l'intérieur, notamment avec la puce A19.

Apple tiendra un événement le 4 mars prochain : l’iPhone 17e y sera très probablement présenté, aux côtés de MacBook Pro M5 Pro/Max, d’un MacBook d’entrée de gamme et peut-être de nouveaux iPad.

