CES 2026 : Satechi lance des claviers avec batteries remplaçables (Slim EX1 et EX3)

Satechi mise sur la durabilité avec ses nouveaux accessoires sans fil, une approche qui tranche avec l'obsolescence programmée souvent décriée dans le secteur tech. La marque californienne vient de présenter au CES 2026 sa gamme Slim EX, composée de deux claviers et d'une souris pensés pour durer grâce à leurs batteries remplaçables. Une initiative bienvenue alors que les utilisateurs d'écosystèmes comme celui d'Apple jonglent quotidiennement entre Mac, iPad et iPhone.

Des claviers pensés pour l'écosystème multi-appareils

Les Slim EX1 et EX3 se distinguent par leur capacité à basculer entre quatre appareils différents, que ce soit via Bluetooth ou le dongle USB-C 2,4 GHz fourni. Cette polyvalence s'avère particulièrement pratique pour ceux qui travaillent sur un MacBook tout en gérant leur iPad ou leur iPhone en parallèle. Les deux modèles proposent un remapping automatique des touches selon le système d'exploitation détecté, évitant ainsi les confusions entre les raccourcis macOS et Windows.

Le modèle EX3 à 69,99 dollars adopte un format complet avec pavé numérique, tandis que le EX1 à 49,99 dollars privilégie la compacité pour les bureaux étroits ou les déplacements. Leur base en métal revêtu par poudre garantit une stabilité appréciable lors des sessions de frappe prolongées. Avec leurs touches à mécanisme ciseau silencieux, ces claviers ultraplats promettent jusqu'à cinq semaines d'autonomie sur une charge.

Une batterie remplaçable qui change la donne

L'argument principal de cette série Slim EX réside dans sa batterie lithium-ion accessible sans compétences techniques particulières. Il suffit de dévisser une simple vis cruciforme sous l'appareil pour accéder au compartiment et remplacer la batterie défaillante. Cette approche modulaire permet d'allonger considérablement la durée de vie des produits, un critère de plus en plus important pour les consommateurs soucieux de leur impact environnemental.

La souris Slim EX à 29,99 dollars complète cette gamme avec son châssis en aluminium et ses boutons ultra-silencieux. Comme les claviers, elle embarque une batterie remplaçable et se recharge via USB-C. Disponibles dès maintenant en noir ou argent sur Satechi.net et Amazon aux Etats-Unis, on ne sait pas encore quand ils arriveront en Europe.



Satechi veut concurrencer les périphériques MX Keys de Logitech, références du secteur mais vendus deux fois plus cher. On a hâte de tester les produits de Satechi pour voir ce qu'il en est vraiment.