Apple Studio Display XDR : une fonction de calibration pro arrive bientôt

Annoncé la semaine dernière, le Studio Display XDR d'Apple ne livre pas encore toutes ses fonctionnalités. Un livre blanc publié par Apple aujourd'hui deux technologies importantes : une fonction de calibration complète à venir et un nouveau modèle de mesure colorimétrique baptisé Apple CMF 2026.

Full Calibration, pour une colorimétrie parfaite

Actuellement, le Studio Display XDR propose uniquement un ajustement fin limité au point blanc et à la luminance. La calibration complète, qui couvrira également les couleurs primaires et la réponse gamma, arrivera via une future mise à jour de macOS dont la date n'a pas encore été communiquée.

Concrètement, cette fonction permettra aux professionnels de recalibrer leur écran à l'aide d'un spectroradiomètre compatible, afin de maintenir une précision colorimétrique dans le temps ou d'adapter l'affichage à un environnement de production spécifique. John Higgins, dans sa critique pour The Verge, a d'ailleurs noté que la calibration d'usine actuelle présente une légère faiblesse : les ombres manquent de profondeur et certaines couleurs sombres apparaissent un peu trop lumineuses dans les basses lumières. Un défaut que la Full Calibration devrait corriger.

Apple CMF 2026 : repenser la mesure des couleurs

Le livre blanc introduit également Apple CMF 2026, un nouveau système développé en interne pour améliorer la précision des mesures colorimétriques. La majorité des écrans actuels s'appuient encore sur les fonctions colorimétrique CIE 1931, un modèle vieux de près d'un siècle. Apple estime que ce standard génère des incohérences visuelles entre deux écrans pourtant calibrés selon les mêmes références.

Apple CMF 2026 vise à corriger ces écarts en se rapprochant davantage de la perception réelle de l'oeil humain. Chaque Studio Display XDR est calibré individuellement en usine avec ce nouveau système, tout en restant compatible avec les workflows professionnels existants via le support du CIE 1931.

Apple travaille par ailleurs avec la Commission internationale de l'éclairage (CIE) pour que cette approche devienne un standard industriel ouvert, applicable à tous les fabricants d'écrans.