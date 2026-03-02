Coques, MagSafe, bandoulière : tout ce qui change pour les accessoires de l’iPhone 17e

Lors de chaque nouvelle annonce d'Apple, au-delà des fiches techniques et des nouveautés logicielles, une question très pragmatique revient systématiquement de la part des utilisateurs : allez-vous devoir racheter une protection pour votre nouveau téléphone ? Avec la récente présentation de l'iPhone 17e, le nouveau modèle abordable prêt pour Apple Intelligence, la question se pose d'autant plus que son design extérieur semble particulièrement familier. Si vous envisagez d'acquérir cet appareil, voici ce qu'il faut savoir concernant la compatibilité de vos accessoires actuels.

iPhone 17e et 16e : une compatibilité totale des accessoires

Les ingénieurs de Cupertino ont fait le choix d'une continuité absolue en conservant un châssis strictement identique à la génération précédente. L'iPhone 17e maintient des mensurations familières avec 146,7 mm de hauteur, 71,5 mm de largeur et 7,8 mm d'épaisseur, tout en gardant un placement inchangé pour le module photo arrière, le bouton d'action et les commandes de volume.

Le constat est simple : une coque conçue pour l'iPhone 16e s'adaptera sans le moindre défaut sur le nouveau modèle. Cette excellente nouvelle matérielle s'étend d'ailleurs à la face avant de l'appareil. La dalle et l'encoche n'ayant subi aucune modification de design, vos verres trempés et films de protection d'écran d'ancienne génération sont eux aussi parfaitement compatibles.

MagSafe et bandoulière : les atouts des nouvelles coques

La seule véritable distinction physique entre les deux téléphones se résume à une infime prise de poids de deux grammes sur l'iPhone 17e, liée à l'intégration matérielle du MagSafe. Pour accompagner cette évolution, Apple propose une nouvelle gamme de coques en silicone facturées 59 euros, qui apportent de vrais avantages ergonomiques.

L'aspect le plus intéressant de cette compatibilité croisée concerne d'ailleurs les possesseurs de l'ancien modèle. Vous pouvez tout à fait équiper un iPhone 16e d'une coque officielle de 17e afin de lui offrir une solide accroche magnétique MagSafe, très pratique pour les supports de voiture ou les portefeuilles, même si la recharge sans fil restera techniquement plafonnée à 7,5W. De plus, ces nouvelles protections dédiées à l'iPhone 17e sont les seules à intégrer le système d'attache pour la fameuse bandoulière introduite récemment avec l'iPhone Air, vous permettant de transporter l'appareil en toute simplicité.