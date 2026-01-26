🔥 Apple dévoile les AirTags 2 avec une portée améliorée

Surprise, Apple vient de dévoiler la nouvelle génération d’AirTag avec trois axes majeurs : plus de portée, haut-parleur plus puissant et nouveaux accessoires. La deuxième génération d’AirTags (souvent appelée AirTags 2), est la première mise à jour majeure du traceur d’objets de la marque depuis le modèle original lancé en 2021.

Voici les nouveautés des AirTags 2

Comme expliqué dans le communiqué officiel de la firme américaine, ce nouveau modèle apporte officiellement plusieurs améliorations concrètes pour une localisation encore plus fiable :

Portée étendue pour la Localisation précise - Selon Apple, la fonction "Localisation précise" (Precision Finding) fonctionne désormais jusqu’à 50 % plus loin qu’avec l’AirTag de première génération, grâce à une conception interne optimisée et à des capacités de la puce Ultra Wideband améliorées.

- Selon Apple, la fonction "Localisation précise" (Precision Finding) fonctionne désormais jusqu’à 50 % plus loin qu’avec l’AirTag de première génération, grâce à une conception interne optimisée et à des capacités de la puce Ultra Wideband améliorées. Meilleure connectivité globale - Une nouvelle puce Bluetooth offre une portée et une fiabilité accrues lors de la recherche d’objets via le réseau Localiser.

- Une nouvelle puce Bluetooth offre une portée et une fiabilité accrues lors de la recherche d’objets via le réseau Localiser. Haut-parleur 50 % plus fort - Le haut-parleur est désormais 50 % plus puissant, ce qui permet d’entendre le son de beaucoup plus loin (Apple indique qu’il peut être détectable jusqu’à deux fois plus loin dans certains cas), facilitant ainsi la localisation dans des environnements bruyants ou de grande taille.

Apple a dévoilé aujourd'hui le nouvel AirTag, un accessoire performant qui permet aux utilisateurs de localiser et de retrouver leurs objets les plus précieux grâce à l'application Localiser d'Apple. Désormais doté d'une portée étendue et d'un haut-parleur plus puissant, l'AirTag s'appuie sur la puissance du réseau Localiser pour permettre aux utilisateurs de garder un œil sur leurs affaires au quotidien. Depuis son lancement en 2021, des utilisateurs du monde entier ont partagé des histoires de récupération de bagages, clés, vélos, sacs et autres objets perdus. Grâce à un AirTag placé dans un étui d'instrument, un musicien a pu retrouver son instrument et jouer le soir même, tandis qu'un autre utilisateur a retrouvé un bagage perdu contenant un médicament vital. Conçu exclusivement pour le suivi d'objets, l'AirTag offre une protection optimale contre le suivi non autorisé.

Prix et date de lancement

Les prix et la disponibilité de la gamme AirTag restent inchangés en France, comme aux États-Unis :

AirTag individuel : 35 € / 29 $

Pack de 4 AirTags : 119 € / 99 $

Le nouvel AirTag est d’ores et déjà disponible à la commande sur Apple.com et via l’application Apple Store, avec une disponibilité en magasin et un retrait en boutique Apple prévue pour plus tard dans la semaine. Les boutiques tierces comme Amazon seront mises à jour dans les prochaines heures.

Des accessoires mis à jour

Parallèlement au nouveau traceur, Apple renouvelle sa gamme d’anneaux porte-clés en FineWoven avec de nouvelles couleurs élégantes : Roux Orangé, Violet Minuit, Bleu Marine, Mousse (vert) et Noir. Ces accessoires sont vendus 45 € pièce ou 35 $ aux États-Unis.

Ces évolutions rendent l’AirTag original d'Apple encore plus efficace au quotidien, que ce soit pour retrouver ses clés, son sac ou tout autre objet précieux. Mais si vous en avez déjà, rien de révolutionnaire pour vous pousser à changer.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.