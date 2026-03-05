Bon plan : le chargeur GaN 100 W de Baseus à prix fou ! (-32%)

Si vous cherchez à consolider vos chargeurs en un seul bloc compact, ce bon plan mérite votre attention. Le Baseus Enerfill 100 W est actuellement affiché à 27,06 € sur Amazon France, soit une remise de 32% par rapport à son prix conseillé de 39,99 €. Une offre à durée limitée, donc autant ne pas trop traîner.

Compact, universel et rassurant

Trois ports, dont deux USB-C et un USB-A, permettent d'alimenter simultanément un MacBook, un iPhone et une troisième monture (un iPad, une paire d'AirPods, une Kindle...). La puissance maximale de 100 W est répartie intelligemment selon les appareils connectés, grâce à la puce GaN 6 intégrée qui gère la distribution de charge en temps réel.

Côté chiffres concrets : un MacBook Pro 16" atteint 55% en 30 minutes, et l'ensemble des protocoles modernes est pris en charge — Power Delivery, PPS, charge rapide 4.0+/3.0, SCP et AFC. Autrement dit, que vous ayez un iPhone 15, 16 ou 17, un iPad Pro ou un Samsung Galaxy S25, la charge rapide native sera bien au rendez-vous. C'est idéal pour le tout nouveau MacBook Pro M5 qui demande 96W d'alimentation minimum pour passer en mode Performance.

Là où ce Baseus marque des points, c'est dans son format : 6,5 × 4,3 × 4,4 cm pour 201 g seulement. C'est à peu près la taille d'un chargeur Apple 30 W, mais avec trois fois plus de polyvalence. Idéal en déplacement pour ne glisser qu'un seul bloc dans le sac.

La technologie GaN assure également une meilleure dissipation de la chaleur qu'un chargeur classique, avec des protections contre les surtensions et les courts-circuits. Baseus propose par ailleurs une garantie de 24 mois, ce qui est appréciable pour ce type d'accessoire.

👉 Acheter le chargeur Beseus Enerfill 100 W à 27,06 € (-32%) sur Amazon