iFixit a démonté le nouvel AirTag 2 !

Comme vous le savez, Apple a lancé les nouveaux AirTags (souvent appelé AirTags 2) le mois dernier, avec plusieurs améliorations notables par rapport au modèle original. Sans surprise, les petits gars d'iFixit ont démonté l'accessoire pour comprendre les changements apportés par l'équipe d'Apple.

C'est quoi les AirTags 2 ?

Clairement, le nouvel AirTag 2026 conserve un design global presque identique à celui de la première génération : même forme ronde évoquant une pièce, et toujours alimenté par une pile CR2032 remplaçable par l’utilisateur. Les principales évolutions incluent :

Un haut-parleur redessiné, jusqu’à 50 % plus fort selon Apple, pour un retour sonore plus net quand on cherche un objet.

Une puce Ultra Wideband (UWB) de deuxième génération (U2), qui permet à la fonction Localisation précise de fonctionner jusqu’à 50 % plus loin.

Une portée Bluetooth globale améliorée pour un suivi plus fiable à distance.

Apple met en avant ces améliorations pour faciliter la recherche d’objets perdus via l’application Localiser sur iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ou iCloud.com. Si vous ne savez pas de quoi l'on parle, l’AirTag reste un petit accessoire que l’on attache à ses clés, sac à dos ou autres affaires pour un suivi en temps réel.

Le démontage complet en vidéo

iFixit a récemment publié un démontage complet de l’AirTag 2 en vidéo. Cela confirme que la disposition interne est très proche de celle du premier modèle. On y voit notamment la bobine du haut-parleur plus grande, responsable de l’augmentation du volume.



Bien que des rumeurs aient laissé entendre qu’Apple avait rendu le haut-parleur plus difficile à modifier (peut-être pour limiter certains usages détournés), iFixit a montré qu’il reste assez simple de désactiver la sonnerie audible. Même si le retrait du haut-parleur est plus compliqué que sur le premier modèles, les techniciens ont pu le rendre muet de manière non destructive en dessoudant simplement les fils du haut-parleur de la carte mère, sans affecter les fonctions principales de suivi.

En résumé, l’AirTag 2 reprend la même base et apporte des améliorations concrètes en portée et en puissance sonore tout en conservant les aspects réparables (notamment le remplacement de la pile) qui plaisent aux utilisateurs. Si vous voulez sécuriser vos bagages, votre vélo, votre scooter, votre voiture ou votre animal de compagnie, les AirTags 2 sont disponibles à l'achat à partir de 39 €.