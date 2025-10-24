iFixit a démonté le MacBook Pro M5

Comme à leur habitude, les experts en réparation d’iFixit ont réalisé un démontage complet du tout nouveau MacBook Pro M5 d’Apple, révélant un appareil avec des avancées matérielles modestes par rapport à son prédécesseur M4 — principalement une puce M5, un SSD plus rapide et une batterie légèrement plus large de 72,6 Wh (contre 72,4 Wh, bien que les spécifications officielles d’Apple indiquent encore l’ancienne capacité). Si les gains de performance restent progressifs, reflétant l’évolution constante d’Apple depuis l’abandon d’Intel, l’attention se porte sur la réparabilité, où des améliorations subtiles émergent aux côtés de frustrations récurrentes.

Un effort subtil sur la réparabilité

La publication dès le premier jour des guides de réparation officiels d’Apple s’est révélée carrément « délicieuse » pour nos confrères, rendant le démontage plus sûr et prévisible. iFixit a souligné l’étape initiale recommandée : débrancher le câble du système de gestion de la batterie pour couper l’alimentation et éviter les courts-circuits, même avec la batterie encore connectée. Cette approche guidée simplifie les travaux.

Parmi les autres ajustements positifs, l’accès à toutes les languettes de retrait des six cellules de batterie est désormais possible sans retirer le trackpad — une simplification « vraiment appréciable » qui pourrait faciliter les remplacements de batterie autonomes si Apple les proposait un jour séparément. Le changement de l’écran nécessite désormais de retirer d’abord le support d’antenne pour accéder aux vis clés, mais le processus semble moins contraignant qu’auparavant.



Les points douloureux persistent néanmoins. Le remplacement de la batterie reste laborieux : Apple la vend préinstallée dans le châssis complet (incluant le clavier), obligeant les techniciens à tout démonter, transférer les composants dans le nouveau boîtier et tout remonter — un processus long, fastidieux et que iFixit qualifie de gaspillage environnemental et peu convivial. L’accès au ventilateur, aux ports ou à la plupart des composants internes exige toujours le retrait de la carte mère, et les minuscules vis P2 ajoutent à la difficulté. Le boîtier reste fixé par des vis P5.

Une note très moyenne

Globalement, iFixit attribue au MacBook Pro M5 une note de réparabilité de 4/10, inchangée par rapport aux modèles précédents. Pourtant, avec ces ajustements, l’équipe note que nous sommes « à deux doigts » du MacBook vraiment réparable que les passionnés attendent depuis longtemps. Si l'on ne comprend pas vraiment pourquoi le site n'a pas légèrement rehaussé la note, l'important est qu'Apple sur la bonne voie.



N'oubliez pas de consulter la présentation du MacBook Pro M5, ainsi que les premiers tests de l'ordinateur d'Apple.