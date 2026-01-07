EXW propose un chargeur 3-en-1 pour les clients Apple à prix imbattable !

Dans l'univers des accessoires Apple, trouver une solution de charge polyvalente, rapide et élégante sans se ruiner relève souvent du défi. Pourtant, la station de charge sans fil EXW 3-en-1 pour iPhone, Apple Watch et AirPods coche toutes les cases, et ce à un prix canon : seulement 32,39 € sur Amazon (dont 5 % de réduction) ! Labellisée "Choix d'Amazon", cette petite merveille séduit déjà des milliers d'utilisateurs, avec de très bonnes notes qui ont attiré notre attention.

Un chargeur tout-en-un

Ce chargeur MagSafe signé EXW recharge simultanément votre iPhone (des séries 12 à 17, Pro/Max/Plus/Air inclus), votre Apple Watch (tous les modèles) et vos AirPods (standards ou Pro). Grâce à sa technologie magnétique puissante, l'alignement est parfait, et la charge est ultra-rapide : jusqu'à 18 Watts pour l'iPhone, 5 Watts pour les AirPods et 3 Watts pour la Watch. Selon notre test, un iPhone 17 Pro Max passe de 0 à 100 % en moins de 2h30.

Son design est digne d'Apple : pliable, compact et portable, il se transforme en support ajustable pour regarder des vidéos en mode portrait ou paysage. Fabriqué en PVC premium avec une texture métallique, il est robuste, stable et s'intègre parfaitement sur un bureau ou une table de nuit. Disponible en blanc ou noir, son style épuré rappelle celui de la marque américain.



Côté sécurité, rien à redire : certifications CE, RoHS et FCC, protections contre surchauffe, surtension et courts-circuits, plus un système de refroidissement efficace. C'est un détail pour certains, mais c'est primordial sur ce genre de produits qui restent branchés en permanence.



On apprécie son design, sa charge sans fil pratique et rapide ainsi que ses aimants puissants. Sans oublier le câble USB-C et la prise murale fournis !



À ce prix exceptionnel, la station EXW est une affaire à ne pas manquer pour simplifier votre quotidien Apple. Adoptez-la et dites adieu aux câbles encombrants !

