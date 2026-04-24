Apple TV+ primé aux Peabody Awards 2026

Bonne nouvelle pour Apple TV+ : la plateforme de streaming de Cupertino repart avec deux récompenses majeures lors des Peabody Awards 2026, confirmant sa montée en puissance dans le paysage audiovisuel international.

Deux récompenses, cinq nominations

Sur un total de cinq nominations cette année, Apple TV+ décroche deux prix, avec une cérémonie prévue le 31 mai à Beverly Hills.

🎬 Catégorie Documentaire

Le documentaire Come See Me in the Good Light, réalisé par Ryan White, fait partie des lauréats. Il s’impose aux côtés de productions notables issues de plateformes et studios comme HBO Max, la BBC ou ESPN.

🎭 Catégorie Divertissement

Dans la catégorie Entertainment, Apple s’impose avec la série Pluribus, distinguée parmi une sélection exigeante comprenant notamment :

The Pitt (HBO Max)

Heated Rivalry

Common Side Effects (Adult Swim)

Andor sur Disney+ (Star Wars)

Une reconnaissance malgré une concurrence forte

Au total, les Peabody Awards 2026 comptent 34 gagnants parmi 68 nommés. Apple TV+ était également en lice avec :

Shape Island (jeunesse)

(jeunesse) Vietnam: The War That Changed America (documentaire)

(documentaire) Mr. Scorsese (documentaire)

Même sans victoire pour ces programmes, leur présence confirme la diversité éditoriale de la plateforme.

Apple TV+ : une plateforme qui s’impose

Disponible à 9,99 € par mois, Apple TV+ continue de renforcer son catalogue avec des productions originales à succès comme :

Severance

The Morning Show

Shrinking

Silo

The Studio

Avec ces nouvelles distinctions, Apple TV+ continue de s’imposer comme un acteur crédible face aux géants historiques du secteur.