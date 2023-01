Apple TV+ annonce Shape Island, une nouvelle série pour enfants en stop motion

"Shape Island ", la nouvelle série animée destinée aux enfants et aux familles, bientôt sur Apple TV+.



Apple TV+ a annoncé aujourd'hui la sortie de la toute nouvelle série animée en stop motion pour les enfants et les familles, "Shape Island", avec les voix familières de plusieurs stars. Basée sur la trilogie de livres d'images Shapes de Mac Barnett et Jon Klassen, qui a connu un succès international, "Shape Island" sera diffusée en première mondiale le vendredi 20 janvier sur Apple TV+.

Une nouvelle série pour enfants

Basée sur les livres d'images à succès international de Mac Barnett et Jon Klassen, la série Shape Island met en vedette les voix d'Yvette Nicole Brown (“Disenchanted”), Harvey Guillen (“What We Do in the Shadows”), Scott Adsit ("30 Rock") et Gideon Adlon ("Blockers").



Cette nouvelle série animée en stop-motion d'Apple TV+ se veut intelligente, drôle et inspirante. Elle se déroule sur une île charmante et invite les téléspectateurs à rejoindre le sérieux Carré, l'intrépide Cercle et l'astucieux Triangle dans leurs aventures loufoques où ils s'amusent, cherchent des réponses et renforcent leur amitié, tout en apprenant à gérer leurs différences respectives. "Shape Island" montre aux enfants que l'amitié peut prendre de nombreuses formes.



La série a été co-créée par les auteurs Mac Barnett et Jon Klassen, qui en sont les producteurs exécutifs aux côtés de Kelli Bixler et Drew Hodges ("Tumble Leaf") de Bix Pix Entertainment, lauréats d'un Emmy Award. Ryan Pequin est le co-producteur exécutif et le scénariste en chef.

Comment regarder Apple TV+

