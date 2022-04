Apple TV+ annonce la série pour enfants "Sago Mini Friends"

⏰ Il y a 1 heure

Alban Martin

Apple TV+ veut étoffer son offre "Originals" pour les enfants et les familles avec "Sago Mini Friends", une nouvelle série animée pour les jeunes enfants, produite par Spin Master Entertainment et animée par Brown Bag Films, basée sur les personnages charmants et les dessins artistiques de l'application primée Sago Mini World, développée par Sago Mini.

Sago Mini Friends passe du jeu vidéo au cinema

Voici le synopsis de Sago Mini Friends :

La série "Sago Mini Friends" est un adorable clin d'œil à la gratitude. Elle met en scène Harvey, le chien aux oreilles souples, et ses meilleurs amis, Jinja le chat, Jack le lapin et Robin l'oiseau. Avec une équipe unique de résidents aussi colorés que leur propre monde fantaisiste, les quatre amis jouent, explorent, imaginent et célèbrent quotidiennement dans leur joyeuse ville de Sagoville. Dans chaque épisode, Harvey et tous ses amis expriment leur véritable gratitude pour toutes les choses, grandes et petites, à travers l'optimisme, la gentillesse, l'humour adapté aux enfants d'âge préscolaire et des chansons originales inoubliables !

L'application populaire Sago Mini World propose plus de 40 jeux pour les enfants de 2 à 5 ans et a été récompensée par les Parents' Choice Gold Awards, les Webby Awards, les Academics' Choice Awards et les Kidscreen Awards. Sago Mini World encourage les enfants à jouer, à construire, à créer et à faire réfléchir grâce à des jeux numériques bien conçus qui stimulent l'imagination et la curiosité.



"Sago Mini Friends" est produit par les nominés aux Daytime Emmy Awards Jennifer Dodge ("PAW Patrol"), Ronnen Harary ("PAW Patrol"), Tone Thyne ("Wonder Pets !") et Dustin Ferrer ("Esme & Roy"). Les nominés aux Daytime Emmy Awards Laura Clunie ("PAW Patrol") et Toni Stevens ("PAW Patrol") sont les co-producteurs exécutifs, avec Chad Hicks ("Kingdom Force") comme réalisateur de la série. La série est produite par Spin Master Entertainment ("PAW Patrol") et animée par le studio Brown Bag Films - Toronto de 9 Story Media Group, lauréat d'un Emmy Award ("Daniel Tiger's Neighborhood", "Blue's Clues & You !" et "Wild Kratts").



Pour le moment, aucune date de sortie n'a été communiquée par Apple.