Sago Mini Friends : le nouveau dessin animé à venir sur Apple TV+

Apple TV+ veut étoffer son offre "Originals" pour les enfants et les familles avec "Sago Mini Friends", une nouvelle série animée pour les jeunes enfants, produite par Spin Master Entertainment...

Baptisée Sago Mini Friends , cette série familiale et destinée aux enfants sera basée sur l'application Sago Mini World, présente sur l'App Store. Une application sur laquelle vos enfants peuvent jouer à de nombreux minis-jeux avec les personnages présents dans la série. Voici les premières images de la série produite par Spin Master Entertainment et animée par Brown Bag Films Toronto.

