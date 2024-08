Les stocks d’iPad mini 6 en Apple Store au plus bas, un renouvellement à venir ?

Avant le renouvellement d’un nouveau produit Apple, on constate une forte baisse de la disponibilité chez les revendeurs et des stocks qui sont souvent indisponibles en Apple Store. Cette observation vient de se faire avec la dernière génération d’iPad mini, les Apple Store ont largement moins de stock comparé à quelques mois en arrière et les livraisons pour les revendeurs sont peu nombreuses. Tous les voyants indiquent un renouvellement à venir !

L’iPad mini 7, imminent ?

Depuis plusieurs semaines, les stocks d’iPad mini 6 se raréfient dans de nombreux Apple Store à travers le monde, tant aux États-Unis qu’à l’international. Cette situation a été confirmée par plusieurs employés américains au journaliste Mark Gurman de Bloomberg, ce qui alimente les spéculations sur l’arrivée imminente d’un nouveau modèle de l’iPad mini.



L’épuisement rapide des stocks pourrait être le signe avant-coureur d’une annonce prochaine d’Apple concernant un nouvel iPad mini. En effet, l’entreprise pourrait choisir l’Apple Event de la rentrée pour dévoiler ce nouveau modèle. Toutefois, une autre possibilité serait qu’Apple préfère réserver cette annonce pour un événement spécial, dédié aux iPad et Mac, qui pourrait avoir lieu en octobre ou novembre. Cette stratégie a déjà été utilisée par Apple par le passé pour introduire de nouveaux produits, cela permet d’éviter de faire trop d’annonces dans l’Apple Event des nouveaux iPhone.

L’iPad mini de sixième génération, lancé en septembre 2021, a déjà près de trois ans. Malgré sa compétitivité sur le marché face aux tablettes d’entrée de gamme, certaines caractéristiques qui en faisaient une référence en 2021 commencent à montrer des signes de vieillissement en 2024. Des améliorations seraient donc les bienvenues pour maintenir l’attrait de cet appareil.



Le prochain iPad mini pourrait marquer une nette évolution, avec l’intégration potentielle d’une puce A17 Pro, ou même d’une puce M2 ou M3, offrant ainsi des performances nettement accrues pour les applications de productivité, l’IA sur les apps tierces et surtout… les jeux. De plus, des améliorations au niveau des caméras, tant à l’avant qu’à l’arrière, pourraient être au rendez-vous, ainsi que l’introduction du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3, ce qui apporterait des connexions sans fil plus rapides et plus stables.



Pour le moment, l’iPad mini 6 est toujours disponible en France chez les revendeurs, vous pouvez par exemple l’acheter chez Amazon, Darty ou encore Rakuten France. Comme il arrive bientôt à sa troisième année, les promotions sont nombreuses, ce qui vous permet d’avoir des remises parfois très intéressantes comparé au prix de vente sur l’Apple Store en ligne.

Many Apple stores are low on stock of the iPad mini in several configs, while the device is considered “constrained” internally within Apple, I’m told. That *could* be a sign a new one is coming. It hasn’t been updated since 2021. Wouldn’t be surprised to see it updated for AI. — Mark Gurman (@markgurman) August 26, 2024

