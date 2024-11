Apple casse le prix du Mac mini M2 reconditionné sur le refurb store

Bonne nouvelle pour tous ceux qui rêvent d'un Mac mini à prix mini : Apple vient de baisser significativement les tarifs des modèles M2 reconditionnés sur son Refurb Store. L'occasion parfaite de s'offrir une machine compacte et performante sans se ruiner !

Des tarifs imbattables pour les configurations de base

Apple frappe fort avec des prix défiant toute concurrence sur les Mac mini M2 reconditionnés. Les configurations de base sont proposées à des tarifs ultra-attractifs :

M2 / 8 Go / 256 Go : 489€

M2 / 8 Go / 512 Go : 689€

C'est le moment idéal pour acquérir un Mac mini si vous avez des besoins basiques (bureautique, navigation web, multimédia). Vous profiterez de performances solides dans un format compact, le tout pour un prix imbattable.



On vous conseille de choisir la version la moins onéreuse car Apple fait payer le stockage très cher (presque 1€ le Go !). Le Mac mini étant fixe, il n'y a aucun problème à acheter un SSD externe et de le laisser brancher en permanence à la machine, vous ferez à coup sûr des économies sans sacrifier les vitesses de transfert qui sont généralement très correctes.

Même les versions haut de gamme sont remisées

Besoin de plus de puissance ? Les Mac mini M2 Pro reconditionnés avec 16 Go de RAM et un stockage généreux sont également proposés à des prix avantageux. Comptez par exemple 1489€ pour un modèle avec 16 Go de mémoire et 1 To de stockage.

C'est l'opportunité de s'offrir une machine capable de gérer des tâches plus lourdes (montage vidéo, retouche photo, développement etc) sans exploser son budget. Et avec la qualité de reconditionnement Apple, c'est comme si vous achetiez un produit neuf.

Faut-il craquer maintenant ?

Avec des prix pareils, il serait dommage de passer à côté ! D'autant que les stocks sur le Refurb Store varient constamment. Si vous trouvez le Mac mini M2 reconditionné qui correspond à vos besoins et à votre budget, n'hésitez pas une seconde.

Bien sûr, les nouveaux modèles M4 offrent encore plus de performances. Mais ils sont aussi plus chers. Pour la plupart des utilisateurs, un Mac mini M2 reconditionné sera amplement suffisant, surtout à ce prix. Faites attention tout de même à ce que le Mac mini M4 ne soit pas plus adapté à votre budget. Sur des configurations élevées, la différence de prix avec le modèle M4/M4 Pro est très tenue d'autant plus qu'il est livré avec 16 Go de RAM minimum. Comparez bien !