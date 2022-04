Samsung lance le T7 Shield, un SSD externe résistant idéal pour Mac et iPad

⏰ Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Samsung a annoncé le lancement du T7 Shield, le dernier né de sa gamme de SSD portables T7. Le T7 Shield est conçu pour être le disque SSD le plus résistant de Samsung, avec une durabilité améliorée pour une utilisation à la maison, au bureau et surtout en déplacement, même en extérieur. Avec sa compatibilité USB-C, il est le compagnon idéal des derniers iPad et Mac pour étendre la capacité de stockage.

Un accessoire parfait pour ajouter de l’espace disque aux iPad et Mac

Le T7 Shield est doté d'un boîtier en aluminium IP65 résistant à l'eau, à la pluie et à la poussière, et offre une résistance à l'écrasement et une protection contre les chutes d'une hauteur de 3 mètres. Un revêtement caoutchouté entoure l'aluminium pour protéger le SSD, et comme il a la taille d'une carte de visite, il est idéal pour une utilisation en voyage. En effet, il ne fait que 59 x 88 x 13 mm et pèse 98 grammes.

Le T7 Shield offre des vitesses de lecture allant jusqu'à 1050 Mo/s et des vitesses d'écriture allant jusqu'à 1000 Mo/s, ce qui, selon Samsung, est plus de 1,9 fois plus rapide que les SSD portables basés sur SATA. Tout ceci via un câble USB-C.



Selon Samsung, le T7 Shield est compatible avec les PC, les Mac, les ordinateurs portables, les appareils mobiles et notamment les iPad récents,les consoles de jeux type PS5, etc. Son prix est de 179 euros pour 1 To et de 299 euros pour 2 To, et il est disponible sur le site officiel de Samsung en trois coloris : noir, beige et bleu, ainsi que sur la boutique Amazon du constructeur. L’accessoire est garanti trois ans, ce qui est également un avantage.



En prime, une vidéo de présentation :