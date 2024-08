Samsung répond à la pub d'Apple pour les iPad Pro : "nous n'écraserons jamais la créativité"

Dans son histoire, Apple n'a quasi jamais eu de fausses notes dans ses campagnes marketing, à l'exception de la publicité pour les iPad Pro M4 qui a été au cœur d'une polémique. Baptisée "Crush", cette publicité consistait à écraser une masse d'objets de cultures : des guitares, pianos, figurines, pots de peinture... pour les remplacer par un iPad Pro. Cette publicité a fait un énorme bad buzz sur les réseaux sociaux et Samsung l'a bien vu !

Samsung se moque d'Apple avec son échec marketing

Après l'événement "Let Loose" qui s'est tenu le 7 mai, Apple a lancé une nouvelle publicité pour promouvoir ses iPad Pro, intitulée "Crush". Diffusée sur YouTube et le réseau social X, cette publicité a rapidement attiré l'attention avec plus de 55 millions de vues, mais pas forcément pour les bonnes raisons.



La publicité "Crush" met en scène une presse hydraulique qui écrase une série d'objets symbolisant des outils de créativité et de savoir : des instruments de musique, des pots de peinture, des livres, des objectifs d'appareil photo, et bien d'autres. L'idée véhiculée est claire : l'iPad Pro pourrait remplacer tous ces objets dans la vie quotidienne. Toutefois, le message a été perçu de manière négative par beaucoup, notamment en raison de ce qu'il semblait impliquer sur le traitement des créatifs et des artistes par les entreprises technologiques, ainsi que sur l'impact des avancées technologiques sur les moyens traditionnels de créativité.

Les critiques ne se sont pas fait attendre. De nombreux observateurs et utilisateurs ont reproché à Apple de véhiculer une vision destructrice de la créativité. En réponse à cette vague de retours négatifs, Apple a présenté des excuses, reconnaissant que la publicité "n'avait pas atteint son objectif". L'entreprise a également annoncé que la publicité ne sera pas diffusée sur les chaînes de télévision à travers le monde.



C'est dans ce contexte que Samsung a décidé de réagir avec une publicité en réponse directe à celle d'Apple. Reprenant le même entrepôt que dans la publicité d'Apple, Samsung met en scène une musicienne récupérant une guitare partiellement détruite par la presse hydraulique d'Apple. Cette scène est suivie de la présentation du Galaxy Tab S9 Ultra posée sur un chevalet avec une application de notes. Samsung a voulu de son côté symboliser le respect et la valorisation des moyens traditionnels de créativité.



Samsung conclut sa publicité avec un message puissant :

La créativité ne peut pas être écrasée

En valorisant la préservation des outils créatifs traditionnels et en rappelant l'importance de ne pas détruire la créativité, Samsung cherche à se démarquer et à proposer une vision plus saine et respectueuse de la créativité.



Cette réponse de Samsung sous-entend que la vision de la "créativité" peut varier entre les entreprises technologiques. Là où Apple semble promouvoir une approche remplaçant les outils traditionnels par ses produits, Samsung met en avant une cohabitation harmonieuse entre technologie moderne et méthodes créatives traditionnelles.