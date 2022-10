Amazon Prime Day : le SSD T7 Shield de Samsung à prix cassé pour PS5, Mac et iPad

Samsung a annoncé le lancement du T7 Shield en avril dernier, le dernier né de sa gamme de SSD portables ultra performant. Alors que le T7 Shield est le plus résistant de sa catégorie, il est également largement compatible avec sa connectique USB-C, notamment le Mac, l'iPad et la PS5. Alors qu'il était vendu 179 euros au départ en 1 To de stockage, il est en super promotion à 119 euros pour les Prime Day d'Amazon !

Un accessoire parfait pour ajouter de l’espace disque

Pour mémoire, le SSD T7 Shield est doté d'un boîtier en aluminium IP65 résistant à l'eau, à la pluie et à la poussière, et offre une résistance à l'écrasement et une protection contre les chutes de trois mètres. Un revêtement caoutchouté entoure l'aluminium pour protéger le SSD, et comme il a la taille d'une carte de visite, il est idéal pour une utilisation en voyage. En effet, il ne fait que 59 x 88 x 13 mm et pèse 98 grammes.

Côté technique, le T7 Shield offre des vitesses de lecture allant jusqu'à 1050 Mo/s et des vitesses d'écriture allant jusqu'à 1000 Mo/s, ce qui, selon Samsung, est plus de 1,9 fois plus rapide que les SSD portables basés sur SATA. Tout ceci via un câble USB-C qui permet de le connecter aux PC, Mac, iPad, PS5 et plus encore.



Enfin, l’accessoire est garanti trois ans, disponible en plusieurs coloris et en plusieurs capacités.

Acheter le Samsung T7 Shield au meilleur prix



En prime, une vidéo de présentation pour compléter cette présentation :

