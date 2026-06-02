Apple TV vs Netflix : la qualité contre la quantité

La quantité a ses avantages, mais la qualité peut faire la différence. Si Apple TV est loin de rivaliser avec l'immense catalogue de Netflix, la plateforme d'Apple dispose d'autres arguments de poids, comme le montre ce nouveau classement qui dépasse le simple critère du nombre d'abonnés.

La quantité c'est bien, la qualité c'est mieux !

Dans la guerre du streaming, l’audience totale a longtemps dicté sa loi. Un nouveau classement vient bousculer cette logique en remettant la qualité au centre du débat, et Apple TV en sort grand gagnant face à Netflix.



Le cabinet d’analyse MoffetNathanson a développé un indice inédit pour évaluer les plateformes de streaming, non pas à l’aune du volume de visionnage, mais selon cinq critères qualitatifs : la tranche horaire de visionnage (regarder en prime time signalant une intention et une attention plus élevées que regarder en pleine nuit), la demande de contenus mesurée par des services spécialisés, la profondeur des franchises, le prestige (récompenses, réception critique) et enfin la présence de sports et d’événements en direct.



Le résultat est parlant. Disney domine le classement avec une avance significative sur tous ses concurrents. Juste derrière, Apple TV et HBO Max se retrouvent dans un quasi-match nul pour la deuxième place, le service de Warner s’octroyant un léger avantage. Netflix arrive en quatrième position, suivi d’un décrochage prononcé avant Amazon, Peacock et Paramount+.

Pour Apple, ce classement est une validation de sa stratégie éditoriale. Là où Netflix a longtemps misé sur le volume pour saturer l’attention des abonnés, Apple a construit son catalogue autour d’un principe simple : moins de titres, mais de meilleurs titres. Severance, Ted Lasso, The Morning Show ou encore Shrinking ont chacun marqué les esprits sans pour autant inonder le catalogue. Le résultat se lit aujourd’hui dans les données.



Il reste que ce type d’indice mesure la perception et la résonance culturelle autant que la consommation réelle. Apple TV demeure le service le moins regardé en volume parmi les grands acteurs. Mais dans un marché saturé où les abonnés arbitrent de plus en plus leurs abonnements, être associé à la qualité peut s’avérer un avantage durable. Apple TV est disponible à 9,99 euros par mois.



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